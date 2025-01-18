Enerjisa, Depremzede Çalışanlar için Destek Projeleri Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Enerjisa, Depremzede Çalışanlar için Destek Projeleri Hayata Geçirdi

Enerjisa, Depremzede Çalışanlar için Destek Projeleri Hayata Geçirdi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, depremden etkilenen Hatay ve İskenderun'daki çalışanlarına yönelik çeşitli projelerle destek sunuyor. Konteyner kentlerde çocukların eğitimine ve kadınların güçlenmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor.

18.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:22
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ELEKTRİK dağıtım hizmeti sunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen çalışanlarının ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Hatay ve İskenderun'da yer alan şirket çalışanları için tamamı gerekli eşyalarla donatılmış ve 847 kişinin konakladığı konteyner kentlerde karne sevinci coşkuyla kutlandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, deprem bölgesinde bin 104 çalışanı ile enerji altyapısını güçlendirmek, çalışanlarına ve ailelerine dokunan projeleriyle de afetin etkilerini azaltmak için çalışıyor. Şirket çalışanları ve ailelerine ev sahipliği yapan konteyner kentlerde, 17 Ocak tarihinde okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber gerçekleştirilen etkinlik ve oyunlarla çalışan çocuklar ile veliler bir araya geldi. Şirket, çocukların okullarındaki başarı oranını artırmak için kurduğu etüt merkezinde, çocukların okullarında aldıkları eğitime ek olarak, ilkokul öğrencilerine derslerini pekiştirme fırsatı da sunuyor.

İlkokul öğrencilerinin yanı sıra, üniversite hayalleri gerçek olan gençler de Enerjisa'nın desteğiyle unutulmadı. Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrencilere laptop hediye edilerek başarıları ödüllendirildi. YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen öğrencilere de hediye kitleri takdim edildi.

KADINLARIN VE AİLELERİN GÜÇLENMESİ İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir yer edinmesi amacıyla Toroslar EDAŞ ve Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle bilgilendirme toplantıları ile iş birliği planları hayata geçirildi. KEDV'in mikrokredi projeleri ve kooperatifleşme destekleri gibi programlar, kadınlara rehberlik ederek onların ekonomik bağımsızlıklarını desteklemeyi hedefliyor. Şirket aynı zamanda, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle 'İlişki Çatışma Yönetimi ve Destekleyici Ebeveynlik' konulu bir webinar düzenledi. İskenderun ve Hatay'daki konteyner kentlerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 60 kişinin katıldığı etkinlikte, deneyimli eğitmenler önemli bilgiler ve pratik önerilerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca kadınlara yönelik düzenlenen farklı el becerisi atölyeleri ve eğitimler sosyal hayata dair becerilerini artırırken, dijital eğitimler kapsamında dijital vatandaşlık, sosyal medya yönetimi ve siber güvenlik eğitimleri verildi.

'DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN GÜÇ VE UMUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımıyla enerji sektöründe fark yaratmaya devam ettiklerini söyleyen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "Sürdürülebilirliği stratejimizin temel taşı olarak görüyor, insan ve teknoloji odaklı projelerimizle Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik ederken bir yandan da insanımıza dokunan projelerimizle de fark yaratıyoruz. Çalışanlarımızın ve ailelerinin hayatlarına eksiksiz devam edebilmesi için hazırladığımız Hatay ve İskenderun Konteyner Kentlerinde çocuklarımızın eğitimine, kadınlarımızın güçlenmesine ve ailelerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hayata geçirdiğimiz projeler, bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir gurur kaynağıdır. Yürüttüğümüz çalışmalar ile dayanışma ve iş birliğinin gücünü bir kez daha ortaya koyarak onların hayatlarına dokunmaya, daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda destek olmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek çalışarak güç ve umut olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Enerjisa, Depremzede Çalışanlar için Destek Projeleri Hayata Geçirdi - Son Dakika

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