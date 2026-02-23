Enes Hocaoğulları Beraat Etti

(ANKARA) - Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanan ve 35 gün cezaevinde kalan Enes Hocaoğulları, yargılandığı davada beraat etti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları'nın, Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Duruşmayı, Avrupa Birliği Delegasyonu ile Norveç, Hollanda, Fransa, İsveç, Finlandiya ve İsviçre büyükelçiliklerinin temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve LGBTİ+ dernekleri ile aktivistler izledi.

Savunmasında, ilk duruşmanın üzerinden beş buçuk ay geçtiğini belirten Hocaoğulları, tutukluluğun mesleğini icra etmesine engel olduğunu söylediğini hatırlattı. Tahliyesinin ardından görevine döndüğünü belirten Hocaoğulları, "Yurt dışına seyahat ediyor ve diplomatik etkinliklere katılıyorum" dedi.

Diplomatların kendisinden "Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşma yüzünden tutuklanan genç" olarak söz ettiğini aktaran Hocaoğulları, dile getirdiği insan hakları ihlallerinin, yürütülen karalama kampanyası ve tutuklanmasıyla birlikte milyonlara ulaştığını ifade etti.

Cezaevi sürecini anlattı

Sincan Cezaevi'ne götürülme sürecini de aktaran Enes Hocaoğulları, cezaevine bir aracın arkasındaki çelik kasada götürüldüğünü, uzun süre dışarıda bekletildiğini söyledi. Su talebinin alaycı biçimde karşılandığını belirten Hocaoğulları, ilk geceyi böceklerin bulunduğu tecrit koğuşunda geçirdiğini ve yalnızca kuru ekmek ile musluk suyuyla beslendiğini ifade etti.

Kaldığı koğuşta 15 gün boyunca kimseyle konuşmamasının ve başını kaldırmamasının istendiğini söyleyen Hocaoğulları, daha sonra sevk edildiği koğuşta bir mahpusun fiziksel temasına maruz kaldığını beyan etti.

Yaşadıklarını "ajitasyon yapmak için anlatmadığını" dile getiren Hocaoğulları, tahliyesinin ardından panik ataklar yaşadığını, psikolojik destek aldığını ve omurga ile göz rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Hakkındaki adli kontrol tedbirine ilişkin de konuşan Hocaoğulları, "Ayda bir imza atmak yorucu olduğu için değil, haksız olduğu için incitici" diyerek tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Enes Hocaoğulları'nın beraatine hükmetti.