Enez'de Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Enez'de Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı

Enez\'de Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı
15.07.2026 11:15
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Çataltepe Mahallesi'nde doğal gaz hattı için çalışmalar başladı; Başkan Günenç proje hakkında bilgi verdi.

Enez'in Çataltepe Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Özkan Günenç, yaptığı açıklamada, Çataltepe Mahallesi'ne doğal gaz ulaştıracak hattın çalışmalarına başlandığını belirtti.

Çalışmaları yerinde inceleyerek proje hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Günenç, hattın mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Köken, muhtarlarla bir araya geldi

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, köy ve mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken, toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi, sorunların çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köken, kamu hizmetlerinin yerinde görülerek sorunların çözümünün önemini bir kez daha vurguladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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