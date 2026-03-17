Enez'de Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
Enez'de Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

17.03.2026 10:19
Ramazan'da artan gıda tüketimi nedeniyle Enez'de gıda denetimleri sürüyor, hijyen ve güvenlik kontrol ediliyor.

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ramazan ayında artan tüketim hareketliliği nedeniyle gıda denetimlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Denetimlerde hijyen koşulları, üretim standartları, son tüketim tarihleri, etiket bilgileri ve gıda güvenliği kriterlerinin titizlikle incelendiği aktarıldı.

Toplu tüketim yerleri, unlu mamul üretim noktaları, pastaneler, kasaplar ve marketlerde gerçekleştirilen kontrollerin kesintisiz sürdüğü kaydedildi.

-Enez'de yetiştiricilere bilgilendirme eğitimi verildi

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Çataltepe Mahallesi'nde yetiştiricilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadele amacıyla üreticilerle bir araya gelindiği belirtildi.

Eğitimde, veteriner biyolojik ürünleri ve aşıların salgın hastalıkların önlenmesindeki önemi, hastalıkların yayılmasını önlemek için alınması gereken biyogüvenlik tedbirleri, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ve verim kayıplarının önlenmesi konularında bilgi verildi.

Ayrıca döl veriminin artırılması ve buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgilendirme yapıldığı, programda yetiştiricilerin sorunlarının da ele alınarak görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

-Uzunköprü'de Kadir Gecesi'nde vatandaşlara ikramda bulunuldu

Uzunköprü Belediyesince Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Muradiye Camii'nde ibadet için bir araya gelen vatandaşlara Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde ikramda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kadir Gecesi'nin rahmet, bereket ve huzurunun tüm vatandaşların üzerine olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Advertisement
