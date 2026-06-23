Enez\'de Karavan Yangını

Edirne'nin Enez ilçesinde sahilde bulunan bir karavan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Deniz Sahili Liman Yolu mevkisinde Dilek Ç'ye ait karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Enez Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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