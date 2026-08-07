Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna yeniden faaliyete geçti. Kraterden yükselen lavlar ve kilometrelerce yüksekliğe ulaşan kül bulutu nedeniyle Catania Havalimanı'nda bazı uçuşlarda aksama yaşandı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden şiddetli volkanik hareketlilik sergilemeye başladı. Gece saatlerinde başlayan patlamalarda kraterden lav fışkırırken gökyüzüne yoğun kül bulutu yükseldi. Yetkililer, yanardağın faaliyetlerini yakından takip ederken, bölgede hava ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

AVRUPA'NIN EN AKTİF YANARDAĞI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) paylaştığı bilgilere göre, Etna'nın Voragine Krateri'nde güçlü patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yanardağın doğu yamacındaki Valle del Bove bölgesinde yeni bir çatlak oluştu ve buradan yoğun lav akışı başladı.

Volkanik hareketlilik sırasında yükselen kül bulutu rüzgarın etkisiyle güney ve güneybatı yönüne taşındı. Uzmanlar, volkanik titreşimlerin yüksek seviyede devam ettiğini ve yeni patlamaların yaşanabileceğini belirtti.

UÇUŞLAR AKSADI

Etna'dan yükselen kül bulutu nedeniyle Sicilya'nın en büyük hava ulaşım merkezi olan Catania Havalimanı'nda bazı uçuşlar geçici olarak durduruldu, bazı seferlerde ise gecikmeler yaşandı. Havalimanı yetkilileri, kül yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak operasyonların kademeli şekilde normale döndüğünü açıkladı.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞU AN BÜYÜK TEHDİT YOK

Yetkililer, mevcut lav akışlarının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini, ancak volkanik faaliyetlerin anbean izlendiğini bildirdi. Bölge halkı ve turistlere resmi uyarıları takip etmeleri tavsiye edilirken, özellikle kül yağışının etkili olabileceği alanlarda dikkatli olunması istendi.

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en aktif yanardağı olarak kabul ediliyor. Yıl boyunca sık sık küçük ve orta ölçekli patlamalar yaşayan yanardağ, zaman zaman hava ulaşımını ve çevredeki yaşamı etkileyen güçlü püskürmelerle gündeme geliyor.