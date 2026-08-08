Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte gittiği İstanbul'un Esenyurt ilçesinde net mesaj verdi. Gürlek, "Suç ve suç örgütleriyle, uyuşturucu, yasa dışı bahisle mücadeleye devam edeceğiz. Uyuşturucu belası, sokak çeteleriyle mücadelede yeni boyuta geçeceğiz. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Peşlerindeyiz." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt’a geldi. Bakanları ilçede İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy karşıladı. Karşılama töreninin ardından bakanlar ve beraberindeki heyet, Esenyurt Kaymakamlığına geçti.

GÜRLEK: SUÇ VE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, kritik mesajlar verdi. Gürlek, sokak çeteleri, uyuşturucu, yasa dışı bahisle mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti. Gürlek şunları söyledi: "Suç ve suç örgütleriyle, uyuşturucu, yasa dışı bahisle mücadeleye devam edeceğiz. Uyuşturucu belası, sokak çeteleriyle mücadelede yeni boyuta geçeceğiz. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Peşlerindeyiz.

"SON 6 AYDA BİNLERCE OPERASYON GERÇKELEŞTİRDİK"

Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır. Vatandaşının yanındadır. Uyuşturucu, sokak çeteleri ile mücadelede organize mücadele halkasını esas alıyoruz. Son 6 ayda mücadeleyi esas alırsak, 81 ilde Şubat ve Temmuz’u baz alırsak binlerce operasyon gerçekleştirdik.

Sanal bahis, uyuşturucu ve sokak çetelerinde yeni bir boyuta geçeceğiz. Uluslararası adli yardımlaşmaya yoğunlaşacağız. Herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı, Mustafa Çiftçi, Akın Gürlek, 3. Sayfa, Politika, Esenyurt, İstanbul, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 199596-Ud 199596-Ud:
    DEVLET HER DAİM 18 YAŞINDADIR. 29 1 Yanıtla
  • Y T Y T:
    esnafa sertsiniz hırsıza yumuşak... 13 17 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    idam gelmediği sürece zorgibi bakanım sincanada bi el atın 14 1 Yanıtla
  • BOZKURT BOZKURT:
    peşlerinden çerçeve yasa çıkartalım, satmadığı söyleyenleri affedelim, sonra da güzel bir statü vekillik falan verelim. karşı çıkanlara da hain deriz. yada denetlemeleri sonlandıralım suçluyu tespit edemeyince otomatikman suç da ortadan kalkar. kökünü kazımış oluruz. 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz - Son Dakika
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