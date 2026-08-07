Adıyaman'da trafikte kavga: Yolu trafiğe kapatıp saldırmaya çalıştılar

Adıyaman'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgayı kameralar anbean kaydetti

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP SALDIRMAYA KALKTILAR

Olay, Kahta-Narince karayolunda, Nissibi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracıyla yolu trafiğe kapattı. Araçtan inen sürücü ile beraberindeki yakınları, diğer sürücünün bulunduğu araca yönelerek tepki gösterdi. Ailesiyle beraber seyir halindeyken önü kesilen otomobildeki kişiler olay anını saniye saniye kayda aldı.

Yolu trafiğe kapatan araçtan inen bir kadın ise durdurdukları aracın yanına gelerek burada video kaydını engellemek için sürücüye saldırmaya çalıştı.