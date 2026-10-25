Enez Kaymakamı Fırat Sütçüler\'de muhtarla görüştü, Edirne\'de yurt toplantısı yapıldı

Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Sütçüler köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Fırat, muhtar Hasan Aktaş ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette köyün ihtiyaçları ile vatandaşların talep ve beklentileri ele alınarak hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Yurt hizmetleri değerlendirme toplantısı

Edirne'de Yurt Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Selim Ak başkanlığında, merkez ve ilçelerdeki yurtlarda görev yapan eğitim sorumlularının katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yurtlarda yürütülmesi planlanan eğitimler ile sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonuna yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.