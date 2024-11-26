Kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri belli oldu - Son Dakika
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Kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri belli oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı Kasım ayı için yıllık enflasyon beklentilerinin azaldığını duyurdu. Piyasa katılımcıları için %27,2, reel sektör için %47,8 ve hanehalkı için %64,1 seviyelerine geriledi.

26.11.2024 10:35
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

TCMB, kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri belli oldu
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Oğuz Kuru:
    işçi emekliye zam yapılacak ya o yüzden düşmüştür zam yapıldıktan sonra fırlamaya başlar 19 2 Yanıtla
  • Mehmet Balta:
    emeklilere zam yaklaştıkca enflasyonu düşük göstermeye başladılar, ama emekliler sanırım bu oyunlara gelmezlsr 13 2 Yanıtla
  • Gökhan:
    İşsizlik artiyor. Ne olacak bu ülkenin hali. 9 2 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Nasıl bir adalet sistemi var böyle müslüman ülke mi olur fakirden al zengine ver her sene böyle ne zaman asgari ücrete zam gelicek enflasyonu düşük gösteriyorlar neden çünki zenginler tehtit ediyor işçi çıkarırım diye 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne düşmesi ya geçin bunları her şeye zam geldi 7 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Yıl sonu yıllardır böyle olur çünkü emekliye memura zam varya ama hukumet vergılere zam degışmez 7 1 Yanıtla
  • Akın Taşkın:
    kasım ayı tahmini enflasyon yüzde kaç çıkartırlar? 3 1 Yanıtla
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