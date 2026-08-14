Enflasyon Hedefi Yükseldi, Vatandaş Zor Durumda

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2024 bütçe konuşmasında "tek haneli" olarak duyurduğu 2026 enflasyon hedefini TCMB dün yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Tutmayan hedefler en çok asgari ücretle, sabit gelirle yaşam mücadelesi veren vatandaşları zorluyor. Feriköy Pazarı'nda ANKA'ya konuşan bir vatandaş, "Çocuklarım öğrenci; ben onlara henüz bir karpuz, bir kavun almış değilim. Sadece üç beş tane salatalık, iki üç tane domates. Çocuklar beslenemiyor, bizler de sadece nefes alıyoruz o kadar", bir başkası da "Sıka sıka kemerleri artık sıkamaz hale geldik... Ne yapacağımızı sapıttık açıkçası. Artık ölsek de kurtulsak diye bakıyoruz. Bugün gelsin Azrail başıma, alma canımı demem, al derim. Geçim o kadar zor ki" sözleriyle durumlarını anlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün, 2026 yılı için yüzde 26 olarak öngörülen enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Enflasyonu önümüzdeki yıl (2025) sonunda yüzde 36'ya, 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" demişti.

"ÇOCUKLAR BESLENEMİYOR, BİZLER DE SADECE NEFES ALIYORUZ"

Tutmayan hedefler en çok asgari ücretle, sabit gelirle yaşam mücadelesi veren yurttaşların sofrasına yansıyama devam ediyor. Enflasyon hedefindeki güncelleme ve iktidarın enflasyonla mücadele politikasıyla ilgili Şişli Feriköy Pazarı'nda görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlar, yöneticileri pazara davet etti, "Merkez Bankası veya bizi yöneten yöneticiler bir pazara uğrasınlar, enflasyonun ne kadar olduğunu çok net bir şekilde öğrenecekler" dedi. Vatandaşlar içinde bulundukları durumu da "Çocuklar beslenemiyor, bizler de sadece nefes alıyoruz o kadar" sözleriyle özetledi.

Vatandaşların ANKA mikrofonuna paylaştıkları görüşler şöyle:

"Zaten o açıklamadan da yüksekti"

"AZRAİL GELSE BAŞIMA ALMA CANIMI DEMEM"

"Maaşlara zam geleceği zaman enflasyon düşüyor. Maaşlara zam geldikten sonra alıp başını gidiyor... 200 lirayla geldim, ancak bir iki parça bir şey alıp gideceğim işte. Artık makarnaya, pilava, o tür şeylere (kaldık). Pandemiden beri böyleyiz. Sıka sıka kemerleri artık sıkamaz hale geldik... Ne yapacağımızı sapıttık açıkçası. Artık ölsek de kurtulsak diye bakıyoruz. Bugün gelsin Azrail başıma, alma canımı demem, al derim. Geçim o kadar zor ki."

"Tahminler yükseltiliyor, ama maaşlar düşük kalıyor. Maaşla geçinen insanlarda, emeklilerde baya bir sıkıntı var. Enflasyonla mücadele edildiğine inanmıyorum. Bir takım numaralarla enflasyon düşük gösteriliyor, fiyatlar düşük gösteriliyor. Bu şekilde idare edip gidiyoruz. Bakalım nereye kadar..."

"YÖNETİCİLER DE PAZARA UĞRASINLAR..."

"Merkez Bankası veya bizi yöneten yöneticiler bir pazara uğrasınlar, enflasyonun ne kadar olduğunu çok net bir şekilde öğrenecekler. Zaten biliyorlar; halkın geçinme problemlerinin dışında farklı farklı suni gündemler yaratarak günü bu şekilde götürmeye çalışıyorlar. Vatandaşlar için yetkililer hiç bir önlem almıyorlar; sadece ölen ölsün, kalan da bir şekilde ölecek sonuçta... Çocuklarım öğrenci; ben onlara henüz bir karpuz, bir kavun almış değilim. Sadece üç beş tane salatalık, iki üç tane domates. Çocuklar beslenemiyor, bizler de sadece nefes alıyoruz o kadar."

"Kısa vade çözüm gibi görünüyor şu an enflasyona yapılan müdahaleler. Böyle bir iki gider ama sonra ne olur bilmiyorum. Çünkü bu tam bir kısa vade politikası. (Şu anda enflasyonla mücadele) varlığı olanlara işliyor. Güzel kazanç fırsatları var, fonlar olsun vadeli yatırım olsun. Kazancı olmayan için zor."

"Enflasyonla ciddi bir mücadele görmüyorum. Çünkü her gün zam oluyor; 5 liralık şey ertesi gün 10 lira oluyor. Mücadele edilse o zamlara engel olunması lazım. (Böyle giderse) enflasyon devam eder, yükselir."

"Enflasyonun düşeceğini düşünmüyoruz. Kimsenin bir şey yaptığı da yok. Maalesef."

"Her seferinde 3 ayda 1 yükseltiyorlar zaten (tahmini). Böyle giderse herhalde 50'yi bulacak... Enflasyonla mücadele edemiyorlar. Etmek istiyorlar, çünkü tek kurtuluşları o. (Dikiş) tutacak ama çok zaman isteyecek. Yani 1 sene, 3 sene değil bence; daha fazla."

"Bu fark zaten gerçekçi değil. Açıklanan rakamların hayata uygun olmadığını biliyoruz. Onları takip etmek benim için anlamlı da değil doğrusu... Enflasyon düşmeyecek. Bu Türkiye'nin yıllardır süren bir problemi. Bu zamana kadar aynı şeyleri yapıp aynı sonuçları alıyorsak yine aynı sonuçlara varırız herhalde."

"Şurası nereden baksanız 5 bin lira falan herhalde, daha çantam dolmadı. Benim var alabiliyorum, olmayanlara Allah kolaylık versin. Bence enflasyonla mücadele edilmiyor. Hiç bir girişim yok. Herkes kendi çıkarına çabalıyor; vatandaş yine zorda. Enflasyon için hiç bir şey yapıldığını düşünmüyorum ben."