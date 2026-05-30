Engelleri Aşarak Başarıya Ulaşan Hanifi Varlı
Engelleri Aşarak Başarıya Ulaşan Hanifi Varlı

30.05.2026 11:00
Aksaray'da bedensel engelli Hanifi Varlı, azmiyle memurluktan şube müdürlüğüne yükseldi.

AKSARAY'da yüzde 60 bedensel engelli Hanifi Varlı (42), azmiyle önce memur, ardından şef ve şube müdürü oldu. Varlı, "Engelli arkadaşlar hayatla mücadele etsinler. Hiç bırakmasınlar. Yeter ki hayatla mücadele etsinler" dedi.

Aksaray'da yaşayan 3 çocuk babası Hanifi Varlı, 2003 yılında liseden mezun olduktan sonra Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girdi. Varlı daha sonra bir okulda memur oldu. Hanifi Varlı, bir yandan memurluk yaparken, bir yandan da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi, ardından Aksaray Üniversitesi'nde tezli yüksek lisansını tamamladı. Varlı, daha sonra 2009 yılında kurum içi yükselme sınavlarında başarılı olup İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef oldu. Varlı, 2023 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavda il birincisi olup, şube müdürlüğüne yükseldi ve 3 yıldır da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü yapıyor.

'DERECE YAPARAK ŞUBE MÜDÜRÜ OLDUM'

Doğuştan bedensel engelli olduğu belirten Hanifi Varlı, "Bu engelime rağmen bıkmadım, yorulmadım ve engel tanımadım. İlkokul, ortaokul ve liseyi Aksaray'da okudum. 2 üniversite bitirdim. Aksaray Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans yaptım. Aynı yıl bir okulda memur olarak görev yapmaya başladım. Daha sonra bakanlığın açmış olduğu görevde yükselme sınavında girerek 2009 yılında şef oldum. Sonrasında 2023 yılında yazılı, sözlü sınavda il birincisi oldum ve Türkiye'de derece yaparak şube müdürü olarak atandım. Engelli arkadaşlar hayatla mücadele etsinler. Hiç bırakmasınlar. Yeter ki hayatla mücadele etsinler. Yeter ki bize engel olunmasın, güvenilsin. Biz güvenildiğimiz zaman en iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yüzde 60 oranında bedensel engelim var. İlkokula başlamadan önce 6 yaşında Konya ve Tarsus'ta 2 kez ayaklarımdan ameliyat oldum. Daha önce ayaklarımın tamamını yere basamıyordum. Milli Eğitim Müdürümüz ile Valimizin destekleri, bana olan güvenleri, ailemin destekleriyle bana hiçbir zaman engelimi hiç hissettirmediler. Ben çok önemli görevlerde bulundum. Şu anda işlerimi elimden geldiği kadar azimli yapmaya devam ediyorum. Bu yaşıma kadar annem, babam, eşim ve mesai arkadaşlarım destek oldu. Onların desteğiyle buralara geldim" dedi.

Kaynak: DHA

