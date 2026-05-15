Engelli Bireyler İçin Temsili Asker Uğurlama

Sinop'un Gerze ilçesinde engelli bireyler için temsili askere uğurlama programı düzenlendi.

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından engelli bireylere Türk bayrağı dağıtılarak, çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan Kaymakam Yıldız Büyüker, temsili askerlik uygulamasının engelli bireyler ve aileleri açısından çok anlamlı bir hatıra olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin mutluluğunu toplumun mutluluğu olarak gördüklerini vurgulayan Büyüker, daha sonra engelli bireyler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Törene, Kaymakam Büyüker'in yanı sıra Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl ve diğer ilgililer katıldı.