Engelli Bireyler için Umut: Paten Futbolu - Son Dakika
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Engelli Bireyler için Umut: Paten Futbolu

Engelli Bireyler için Umut: Paten Futbolu
28.07.2025 11:13
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Nijerya'nın Kano eyaletinde engelli bireyler, paten futbolu ile sosyal ve fiziksel katılım sağlıyor.

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde, bedensel engelli bireyler paten futbolu aracılığıyla fiziksel ve sosyal hayata katılım sağlıyor. Alışılmış futbol anlayışından farklı olarak oynanan bu spor, engelli bireyler için hem rehabilitasyon hem de toplumsal etkileşim aracı olarak öne çıkıyor.

"Paten futbolu" adı verilen yerel oyun, ahşap kaykay benzeri tahtalarla oynanıyor ve özellikle alt ekstremite engeli bulunan bireylerin fiziksel aktivitelere katılımını mümkün kılıyor.

Nijerya'da yaklaşık 25 milyon kişi bir tür engellilikle yaşıyor.

Sosyal katılım projelerinin sınırlı kaldığı ülkede, Kano'daki bu özel takım, toplumun engellilik algısına yönelik bakış açısının dönüşmesine de katkı sağlıyor.

Engelliler için umut olan bir takımın doğuşu

Takımın kurucusu ve teknik direktörü İbrahim Musa, bu girişimin temellerini 1991 yılında attığını söyledi. Hentbol sporcusu olan Musa, yurt dışı seyahatlerinde engelli bireylerin spora aktif biçimde katıldığını gözlemlediğini, buna karşılık Nijerya'daki pek çok engellinin sosyal dışlanma nedeniyle dilenmek zorunda kaldığını belirtti.

"Diğer ülkelerde engelliler bir şeyler yapabiliyorken, bizimkiler genelde dilenmek zorunda kalıyordu. Ben de bir fark yaratmak istedim ve bu takımı kurdum." diyen Musa, kurduğu takımın bugüne kadar oynadığı yüzlerce maçta yalnızca iki kez mağlup olduğunu ifade etti.

Musa, takımın en büyük sorununun oyunun temel ekipmanı olan ahşap kaykayların yetersizliği olduğunu vurgulayarak, bu eksiklik nedeniyle bazı oyuncuların antrenmanlara katılamadığını ve hatta sporu bırakmak zorunda kaldığını aktardı.

Yeterli sponsorluk ve destek sağlanması durumunda, takımın All Africa Games ve hatta Paralimpik Oyunlar gibi uluslararası organizasyonlara katılabileceğini belirten Musa, bu yöndeki hayallerini sürdürdüklerini dile getirdi.

"Bu takım hayatımı kurtardı"

Takımın oyuncularından Aliyu Yamin Ali, 2010 yılında oyunu ilk kez izleyici olarak takip ettiğini ve kısa süre sonra bu spora adım attığını söyledi.

Bir dönem sokakta dilencilik yaptığını belirten Ali, "Şimdi ise bu takımda oynamak kariyerim haline geldi. Bu işten para kazanıyorum ve aileme destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

Ali, takımın yalnızca kendisi için değil, birçok oyuncu için de önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, birçok arkadaşının bu sayede iş bulduğunu, sokak yaşamından uzaklaştığını ve toplum içinde rol model haline geldiğini kaydetti.

En büyük hayalinin, Nijerya'yı uluslararası paralimpik futbol turnuvalarında temsil etmek olduğunu dile getiren Ali, "Başka ülkeler yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Bu şekilde dünya da bizi tanımış olur." diye konuştu.

"Futbolu hep sevdim, şimdi sıra bizde"

Takımın forvet oyuncularından İbrahim Hashim, doğuştan bedensel engelli olduğunu ve çocukluk yıllarında arkadaşlarını futbol oynarken izleyerek büyüdüğünü anlattı.

2013 yılından bu yana takımda yer aldığını belirten Hashim, Gana ve Fildişi Sahili'nde düzenlenen karşılaşmalarda milli forma giyerek uzun süredir kurduğu bir hayali gerçekleştirdiğini söyledi.

Hashim, karşılaştıkları en büyük zorluklardan birinin sistematik destek eksikliği olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizi gören herkes yardıma ihtiyacımız olduğunu fark ediyor ama ne yazık ki hükümetin bütçesinde bize yer yok gibi. En büyük dileğimiz, devletin ve sponsorların bize yatırım yapması."

Engellilik algısını değiştiren sosyal girişim

Paten futbolu, Afrika'da yaygın bir spor dalı olmasa da Kano'daki bu takım engellilik algısını değiştiren önemli bir sosyal girişim haline geldi.

Oyuncuların çoğu bir dönem sokaklarda yaşam mücadelesi verirken, bugün hem ülkede hem de sınır ötesinde umut taşıyan temsilciler konumunda bulunuyor.

Oyunun sembolü olan basit bir tahta kaykay, onlar için sadece bir spor ekipmanı değil, aynı zamanda geçim kaynağı ve onurun, hayalin ve geleceğe dair inancın simgesi.

Nijerya sınırlarını aşan takım, Gana, Togo, Benin ve Fildişi Sahili gibi ülkelerde de mücadele ederken, sahada olduğu kadar sosyal hayatta da başarı elde ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nijerya, Güncel, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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