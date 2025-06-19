Engelli Bireylerin Hakları Konulu Toplantı Düzenlendi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle, Ördekli Kültür Merkezi'nde "Engelli Bireylerin Yaşam Hakkı ve Hukuki Güvenceleri" konulu bir toplantı düzenlendi.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde 15 günde bir düzenlenen toplantılara alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılarak, engelli bireylere hayatta karşılaşabilecekleri çeşitli konularla ilgili bilgi veriyor. Bu kapsamda düzenlenen "Engelli Bireylerin Yaşam Hakkı ve Hukuki Güvenceleri" konulu toplantıya da Avukat Merve Kuş Tunç konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda engelli bireyler, Birleşmiş Milletler Engelli sözleşmeleriyle ilgili hangi uygulamalar yapılabilir, hangi kanun yollarına başvurulabilir, engelli bireylerin haklarını tanıması ve olası bir problemde hangi kanun yollarına ve mercilere başvuru yapacağı konularında bilgilendirildi.

Anayasadaki eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm vatandaşların eşit olduğunu belirten Tunç, şunları söyledi:

"Herkes bilinçli olursa hayatlarını kolaylaştırabiliriz"

"Bugün engelli bireylerimizin haklarını tanıtmak onlara anayasada ne tür haklar verilmiş Birleşmiş Milletler Engelli sözleşmeleriyle ilgili hangi uygulamalar yapılabilir, hangi kanun yollarına başvurulabilir, haklarını tanıtmak olası bir problemlerinde onların hangi kanun yolarına ve mercilere başvuru yapacağını onlara anlatacağız. Anayasada eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm vatandaşlar eşittir, engelli bireylerimize hayata bizler gibi adapte olması sosyal hayata karışabilmesi intibak kurabilmesi için belli bir takım belli bir takım pozitif ayrımcılığın olması ve bazı hakların tanınması gerekir, mesela yürüme engelli bir vatandaşımız için rampalar yapılması, toplu taşıma hizmetlerinde onlara ayrı alanlar sağlanması tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için ayrı bir alan sağlanması, toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat edebilirler. ÖTV ve gelir vergisi indirimi, evde bakım desteği ve evde sağlık hizmetinden engelli vatandaşlarımız yararlanabilir. Engelli bireylerin normal insanlar gibi sosyal ortamlarda kültürel faaliyetlere katılma noktasında ve sosyalleşmede sıkıntı yaşıyorlar. Akran zorbalığı dediğimiz engelli öğrencilerinde maruz kaldığı tutumlar olabiliyor. Bunlarda hem engellilerin hem de biz bireylerin bilinç sağlanması gerekmekte, herkes bilinçli olursa onların hayatını kolaylaştırma noktasında hepimiz farkındalık oluşturabiliriz."

"Vizyonumuz, engelli bireylerin daha kolay ve sık hayatın içine katılmaları"

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ise "Bugün ki konumuz engelli bireylerin hakları, toplum içinde ulaşım, istihdam, eğitim ve aklınıza gelebilecek tüm unsurlarda karşılaştıkları zorluklarla ve engellerle nasıl başa çıkabileceklerini bugün konuşarak engelli bireyleri bilinçlendirdik. Osmangazi Engelliler Meclisi olarak vizyonumuz engelli bireylerin daha kolay ve sık hayatın içine katılmaları, aktif olmaları, hayatın içinde ve her analında söz sahibi olabilmelerini amaçlıyoruz. Engelli bireyler olarak ne kadar bilinçlenir ve bilinçlenmeye önem verirsek o kadar başarabileceğimizi düşünüyorum. Bugün ki toplantıda anayasal süreçlerle, sosyal hayata katılımla, sosyal devlet anlayışı ve engelli haklarıyla alakalı konulara değindik" ifadelerini kullandı.