Engelli Bireylerin Hakları Konulu Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engelli Bireylerin Hakları Konulu Toplantı Düzenlendi

Haberin Videosunu İzleyin
19.06.2025 10:46  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Engelli Bireylerin Hakları Konulu Toplantı Düzenlendi
Haber Videosu

Osmangazi Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, engelli bireylerin hakları, hukuki güvenceleri ve sosyal hayata katılımları hakkında bilgi verildi. Uzmanların katkılarıyla düzenlenen bu toplantılar, engelli bireylerin bilinçlenmesine ve yaşamlarını kolaylaştıracak bilgilerin aktarılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle, Ördekli Kültür Merkezi'nde "Engelli Bireylerin Yaşam Hakkı ve Hukuki Güvenceleri" konulu bir toplantı düzenlendi.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde 15 günde bir düzenlenen toplantılara alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılarak, engelli bireylere hayatta karşılaşabilecekleri çeşitli konularla ilgili bilgi veriyor. Bu kapsamda düzenlenen "Engelli Bireylerin Yaşam Hakkı ve Hukuki Güvenceleri" konulu toplantıya da Avukat Merve Kuş Tunç konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda engelli bireyler, Birleşmiş Milletler Engelli sözleşmeleriyle ilgili hangi uygulamalar yapılabilir, hangi kanun yollarına başvurulabilir, engelli bireylerin haklarını tanıması ve olası bir problemde hangi kanun yollarına ve mercilere başvuru yapacağı konularında bilgilendirildi.

Anayasadaki eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm vatandaşların eşit olduğunu belirten Tunç, şunları söyledi:

"Herkes bilinçli olursa hayatlarını kolaylaştırabiliriz"

"Bugün engelli bireylerimizin haklarını tanıtmak onlara anayasada ne tür haklar verilmiş Birleşmiş Milletler Engelli sözleşmeleriyle ilgili hangi uygulamalar yapılabilir, hangi kanun yollarına başvurulabilir, haklarını tanıtmak olası bir problemlerinde onların hangi kanun yolarına ve mercilere başvuru yapacağını onlara anlatacağız. Anayasada eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm vatandaşlar eşittir, engelli bireylerimize hayata bizler gibi adapte olması sosyal hayata karışabilmesi intibak kurabilmesi için belli bir takım belli bir takım pozitif ayrımcılığın olması ve bazı hakların tanınması gerekir, mesela yürüme engelli bir vatandaşımız için rampalar yapılması, toplu taşıma hizmetlerinde onlara ayrı alanlar sağlanması tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için ayrı bir alan sağlanması, toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat edebilirler. ÖTV ve gelir vergisi indirimi, evde bakım desteği ve evde sağlık hizmetinden engelli vatandaşlarımız yararlanabilir. Engelli bireylerin normal insanlar gibi sosyal ortamlarda kültürel faaliyetlere katılma noktasında ve sosyalleşmede sıkıntı yaşıyorlar. Akran zorbalığı dediğimiz engelli öğrencilerinde maruz kaldığı tutumlar olabiliyor. Bunlarda hem engellilerin hem de biz bireylerin bilinç sağlanması gerekmekte, herkes bilinçli olursa onların hayatını kolaylaştırma noktasında hepimiz farkındalık oluşturabiliriz."

"Vizyonumuz, engelli bireylerin daha kolay ve sık hayatın içine katılmaları"

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ise "Bugün ki konumuz engelli bireylerin hakları, toplum içinde ulaşım, istihdam, eğitim ve aklınıza gelebilecek tüm unsurlarda karşılaştıkları zorluklarla ve engellerle nasıl başa çıkabileceklerini bugün konuşarak engelli bireyleri bilinçlendirdik. Osmangazi Engelliler Meclisi olarak vizyonumuz engelli bireylerin daha kolay ve sık hayatın içine katılmaları, aktif olmaları, hayatın içinde ve her analında söz sahibi olabilmelerini amaçlıyoruz. Engelli bireyler olarak ne kadar bilinçlenir ve bilinçlenmeye önem verirsek o kadar başarabileceğimizi düşünüyorum. Bugün ki toplantıda anayasal süreçlerle, sosyal hayata katılımla, sosyal devlet anlayışı ve engelli haklarıyla alakalı konulara değindik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, İnsan Hakları, Kent Konseyi, Osmangazi, Güncel, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Bireylerin Hakları Konulu Toplantı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe, Romulo için yapılan 15 milyon euroluk teklifi reddetti Göztepe, Romulo için yapılan 15 milyon euroluk teklifi reddetti
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan’dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
İstanbul’un göbeğinde bal challenge Lezzeti tam not aldı İstanbul'un göbeğinde bal challenge! Lezzeti tam not aldı
Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor
İran’dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin İran'dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye gönderme: Sinsiler, yalancılar Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar
e-Nabız’da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim İlaç alma sistemi sil baştan e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
Hiç umulmadık ülkeden İran’a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
İsrail’den Tahran’a yeni saldırı Askeri hedefler vuruluyor İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

11:53
“Finalde Türkiye var“ diyen hadsiz İsrailli geri adım attı
"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailli geri adım attı
11:11
İngiltere savaşa mı katılıyor Suez Kanalı’ndaki görüntü ses getirdi
İngiltere savaşa mı katılıyor? Suez Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
11:09
İran’da Mossad ajanının yakalanma anı Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
08:51
İran, Tel Aviv’i böyle vurdu Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti
16:51
Almanya’dan İran’a: Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir
Almanya'dan İran'a: Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir
16:40
Böyle baba olmaz olsun Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
16:38
Kocaelispor, Bruno Petkovic’ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı
Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı
16:35
Ayşe Şan’ın mezarı, ölümünden 29 yıl sonra vasiyeti üzerine memleketi Diyarbakır’a taşındı
Ayşe Şan'ın mezarı, ölümünden 29 yıl sonra vasiyeti üzerine memleketi Diyarbakır'a taşındı
16:26
Resmen açıklandı Fenerbahçe yönetiminde istifa
Resmen açıklandı! Fenerbahçe yönetiminde istifa
16:21
Haliç Köprüsü’nde metrobüs kazası
Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası
16:18
Brooklyn Beckham, İngiltere’ye veda etti Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı
16:02
Beşiktaş’ta Onur Bulut’un yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2025 12:19:51. #7.13#
SON DAKİKA: Engelli Bireylerin Hakları Konulu Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.