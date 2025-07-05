Engelli Bireylerle İletişim İçin Sertifika Töreni

Mardin Valiliği öncülüğünde yürütülen "Engelli Bireylerle Etkili İletişim Projesi" kapsamında işaret dili öğrenen 46 kamu personeline törenle sertifikaları verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele yönelik düzenlenen "İşaret Dili Eğitimi" tamamlandı.

Proje ile konuşma ve işitme engelli vatandaşlarla daha sağlıklı bir iletişim kurulması, kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, kamu personeli arasında engellilik konusunda farkındalık oluşturulması ve kapsayıcı bir hizmet anlayışının geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitime katılan 74 kamu personelinden 46'sı sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika törenine katılan Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca kursiyerlere belgelerini verdi.