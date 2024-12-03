Engelli Çocuğun İtfaiyeci Olma Hayali Gerçekleşti

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MALATYA'da itfaiyeci olma hayali olan bedensel engelli Muhammed Yasir Öndüç (7) itfaiyeci kıyafeti giyinerek hayalini gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kentte çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Sosyal medya üzerinden itfaiyeci olmak istediğini dile getiren bedensel engelli Muhammed Yasir Öndüç, Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen 'Hayallerimin Engeli Yok' projesi kapsamında itfaiyeci kıyafetleri giyindirilerek yangın tatbikatında alevleri söndürdü. Orduzu Mahallesi'nde Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda bedensel engelli Muhammed için hazırlanan programda itfaiye teşkilatı da hazır bulundu. İtfaiye aracına binen Muhammed, tatbikat gereği yangına giderek hayalini gerçekleştirdi.