Engelli Erişilebilirlik Toplantısı Karaman\'da Gerçekleşti

Karaman'da "Engelli Erişilebilirlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yürütülen erişilebilirlik çalışmaları, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetler, kamu binaları ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirlik uygulamaları, erişilebilirlik izleme ve değerlendirme süreçleri, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları, planlanan faaliyetler ile erişilebilirlik denetimlerinde tespit edilen hususlar ele alındı.

Toplantıda, engelli bireylerin, yaşlıların ve vatandaşların kamu hizmetlerine, sosyal yaşama ve fiziki alanlara kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın ve kurum müdürleri katıldı.