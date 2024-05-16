Dörtyol\'da engelli gençler için kına etkinliği düzenlendi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler için kına etkinliği düzenlendi.

Dörtyol Belediyesi ve Dinç Zihinler Derneğince "Engelliler Haftası" kapsamında organize edilen etkinlik, belediyenin tören alanında gerçekleştirildi.

Etkinlikte, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşayacak 10 gencin ellerine kına yakıldı.

Çocuklarının mutluluğuna ortak olan aileler, müzik eşliğinde eğlendi.