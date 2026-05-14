Engelli Gençlerin Askerlik Hayali Gerçekleşti

14.05.2026 16:20
İstanbul'da devlet korumasında yaşayan engelli 3 bireyin askerlik hayalini gerçekleştirmek için eğlence ve uğurlama töreni düzenlendi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Metin Sabancı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde devlet korumasında bulunan Yaşar Kemal Çınar (38), Barış Coşkun (33) ve Bünyamin Ak'ın (30) en büyük hayali askere gitmekti.

Yapay zekayla yaptıkları asker üniformalı fotoğraflarıyla asker olma arzularını dile getiren bireyler için İl Müdürlüğü harekete geçerek, temsili asker eğlencesi ve uğurlama gerçekleştirdi.

Program kapsamında ilk olarak asker yemeği verildi. Davul-zurna eşliğinde Türk bayraklarıyla tekerlekli sandalyelerinde alana gelen engelli bireyler coşkuyla karşılandı, burada ellerine asker kınası yakıldı.

"En büyük asker bizim asker" tezahüratları eşliğinde asker temalı pasta kesildikten sonra dua yapıldı.

Daha sonra Çınar, Coşkun ve Ak, kurumda birlikte kaldıkları arkadaşlarıyla asker marşları söyledi. Temsili askerlerden Coşkun, çaldığı darbukayla müzisyenlere eşlik etti.

"Kendilerinin yapay zekayla yapmış olduğu o mutluluğu fiilen yaşamaları çok kıymetli"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, AA muhabirine, devlet korumasındaki 3 gencin en büyük hayallerini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gençlerin duygularını, hislerini, heveslerini yerine getirmek için bir program organize ettiklerini belirten Turan, "Bizim milletimizin bu olaya bakışı belli. Asker olmak her Türk'ün amacı. Her şartta olunması istenen bir duygu durumu. Bunu gerçekleştirebilmek çok güzel. Kendilerinin yapay zekayla yapmış olduğu o mutluluğu fiilen yaşamaları çok kıymetli. Eğlencemizi yaptık, kınalarımızı yaktık. Yarın da birliklere teslim olacaklar. Temsilen de olsa askerlik görevini yapacak olmaları bizim için çok büyük mutluluk olacak. Bu coşkuyla birliklerine teslim edeceğiz gençlerimizi. Orada görevlerini yaptıktan sonra tekrar buraya, evlerine dönecekler." diye konuştu.

Engelli gençlerden Barış Coşkun da en büyük hayalinin asker olmak olduğunu, yapay zekayla yaptığı fotoğrafın gerçeğe dönüşecek olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Coşkun, asker eğlencelerinin yapıldığını anlatarak, "Her şey çok güzeldi, çok mutlu oldum. Yarın birliklerimize teslim olup bir gün asker olacağız." dedi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, koruma altındaki çocuklar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
