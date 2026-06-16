Engelli Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Engelli Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

16.06.2026 17:19
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Bakan Göktaş, engelli bireyler için yeni çalışma grupları oluşturduklarını duyurdu.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun yedinci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, kurul bünyesinde "İklim Değişikliği ve Engellilik Alt Çalışma Grubu" ile "Yapay Zeka, Destek Teknolojileri ve Engellilik Alt Çalışma Grubu" oluşturduklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun yedinci toplantısında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Engelli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar ile yeni dönem hedeflerini değerlendirdiklerini belirten Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yedincisini gerçekleştirdiğimiz Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile STK temsilcilerimizle bir araya geldik."

Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı ve yeni dönem hedeflerimizi değerlendirdik.

Sahadan elde ettiğimiz geri bildirimler ve engelli bireylerimizin beklentileri doğrultusunda daha bütüncül ve sürdürülebilir politikalar üretiyoruz.

Bu kapsamda Kurulumuzun çalışmalarını geleceğe dönük bir perspektifle yürütebilmesi için İklim Değişikliği ve Engellilik Alt Çalışma Grubu ile Yapay Zeka, Destek Teknolojileri ve Engellilik Alt Çalışma Grubu oluşturduk.

Her adımımızda fırsat eşitliğini güçlendirmeye, erişilebilirliği artırmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

Toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, kıymetli katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Teknoloji, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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