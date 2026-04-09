Engelli Kadın Ralli Pilotu Kübra Denizci Keskin, 2026 Sezonuna Başarıyla Başladı

Otomobil sporlarında 2026 sezonu, Ege Rallisi ile başladı ve yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde devam edecek. Sezonun ilk yarışından dereceyle ayrılan isimlerden biri de Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin oldu. Keskin, yeni sezonda hem Türkiye hem de Avrupa pistlerinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

2004 yılında geçirdiği kaza sonrası omurilik yaralanması yaşayan Keskin, eğitimini sürdürerek iki yüksek lisans tamamladı. 2022 yılında ralli lisansını alarak profesyonel kariyerine başlayan Keskin, otomobilin kendisi için bir özgürlük kapısı olduğunu belirtiyor. 'Geçen yıl hem Türkiye Ralli Şampiyonası'nda hem de Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarıştım. Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Çek Cumhuriyeti ayağında kategorimde birincilik elde ettim. Bu benim için çok önemli bir başarıydı çünkü ben dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Ülkemi Avrupa'da temsil etmek büyük bir gurur,' dedi.

Keskin, bu yıl ana sponsoru Binance TR ile birlikte yarıştığını ve sezona iyi hazırlandıklarını ifade etti. 'Bugün kendi hayalimi gerçekleştirdim ama aynı zamanda birçok engelli bireye de 'sen de yapabilirsin' diyebildiğime inanıyorum. Engeller aslında kaldırıldığında ortada bir engel kalmıyor. Benim kullandığım gibi özel tertibatlı araçlarla engelsiz pilotlarla aynı şartlarda yarışabiliyoruz,' diye konuştu.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, iş birliğinin stratejik önemine değinerek, 'Kübra Hanım'ın bizim için çok özel ve anlamlı bir hikayesi var. Onun engelleri kaldıran ve özgürlük teması üzerine kurulu hikayesi bizim misyonumuzla doğrudan örtüşüyor. Umarım bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder,' dedi. Co-pilot Kerem Deveci ise Keskin'in azimli bir pilot olduğunu ve zorluklarla iyi başa çıktığını vurguladı.