Engelli Kardeşlerden Sosyal Hayata Katılım

Muş'ta zihinsel engelli Emircan ve Cezmi Diner kardeşler, Gençlik Merkezi'nde açılan kurs ve etkinliklere katılarak hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor.

Saray Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki hafif düzeyde zihinsel engelli Emircan ile 23 yaşındaki zihinsel engelli Cezmi Diner kardeşler, zamanlarının büyük bir bölümünü Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde geçiriyor.

Yaklaşık 5 yıldır merkezdeki ahşap boyama, ebru, okçuluk, atıl malzemeden hediyelik eşya üretme, bağlama ve gitar kurslarına katılan iki kardeş, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Merkez çalışanlarıyla kurdukları bağlar sayesinde hayata sımsıkı sarılan özel gereksinimli kardeşler, etkinliklerle bir yandan öğreniyor bir yandan da keyifli zaman geçiriyor.

"Şu an her ikisine de sorumluluk verebiliyoruz"

Muş Gençlik Hizmetleri Müdürü Hamdullah Kardaş, AA muhabirine, gönüllük faaliyetlerinin çok değerli olduğunu söyledi.

Engellilerin de Gençlik Merkezi'ndeki etkinliklerden yararlandığını belirten Kardaş, şunları kaydetti:

"Yanımızda iki gönüllü kardeşimiz var. Biri hafif, diğeri ağır düzeyde zihinsel hassasiyetleri olan kardeşlerimiz. Gençlik Merkezi'mize ilk geldikleri dönem ile bugünkü gelişimleri arasında ciddi fark var. Şu an her ikisine sorumluluk verebiliyoruz. İkisi de faaliyetlere katılıyorlar. İki kardeş 5 yıldır bizimle beraber. Birçok kurs ve faaliyetlere katılım sağladılar. Kamplarımıza gidiyorlar. Merkezimizin tanıtımını bizden daha iyi yapıyorlar."

Hafif zihinsel engelli Emircan Diner "Burada birçok faaliyet ve projelerde yer aldım. Kamp lideri oldum. Şimdi, hem okul hem Gençlik Merkezi hem sınav, hepsine yetişmeye çalışıyorum. Daha önce sosyalleşemiyordum, buraya geldikten sonra sosyal hayatımız değişti ve iletişimimiz yükseldi. İnsanlarla bağ kurmaya başladık. Zamanımızı burada güzel kullanıyoruz. Buraya geldiğimizde çok enerjik, adapte, odaklanmış gibi hissediyorum." diye konuştu.

Cezmi Diner de "Burayı ve çalışanlarını çok sevdim. Yarışmalara katılıyorum ve kampa gidiyorum. Bağlama kursuna da katıldım. Buraya geldiğimde kendimi iyi hissediyorum." dedi.