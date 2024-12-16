Engelli Kedi Evi Sahiplenmek İçin Duyarlı Pati Dostlarını Bekliyor - Son Dakika
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Engelli Kedi Evi Sahiplenmek İçin Duyarlı Pati Dostlarını Bekliyor

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Konak Belediyesi'ne bağlı Engelli Kedi Evi, yürüme veya görme engelli kedilerin hayata tutunmalarına yardımcı olmak ve sahiplendirilmeleri için yeni aileler arıyor. Merkezde tedavi edilen kedilerin yanı sıra, sokak hayvanlarının sağlıklarına kavuşmalarında da önemli bir rol oynanıyor.

16.12.2024 10:10  Güncelleme: 11:36
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(İZMİR)- Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin patili sakinleri, ömürlük bir yuvaya kavuşmak için duyarlı pati dostlarını bekliyor. Sokakta yaşama şansı olmayan, yürüme veya görme engelli kedilerin rehabilitasyon ve tedavilerinin dört dörtlük yapıldığı, aynı zamanda da onlara için güvenli bir yaşam alanı sağlayan Engelli Kedi Evi, konuk ettiği kedilerin sahiplenilmesi için de aracı oluyor.

Konak'ın sokaklarında yaşamlarını sürdüren sevimli kedi ve köpeklerin hayatlarına sağlıkla devam etmeleri için seferber olan Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir yandan da can dostların ömürlük yuvalarına kavuşmalarına aracı oluyor. Veteriner İşlerinin Hayvan Sağlığı Merkezi'nde son altı sekiz yaklaşık bin 500 kedi ve köpek kısırlaştırıldı, 2 bine yakın kuduz aşısı, 3 bin 500'ün üzerinde de paraziter tedavi yapıldı. Rutin tedavi ve operasyonların yanı sıra Engelli Kedi Evi'nde kalan ve Hayvan Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan 180 patili dost ise yeni ailesine kavuştu. Bu yıl Konak Belediyesi tarafından beşincisi gerçekleştirilen Patilerin Festivali de sahiplenme konusunda büyük farkındalık yarattı. Festivalde sahiplenilen kedilerin arasında Engelli Kedi Evi sakinleri de yer aldı.

Sevgiye engel yok

Sahiplenmeyi bekleyen canlar arasında Konak Belediyesi Engelli Kedi Evi'nin konuk ettiği kediler özel bir yer oluşturuyor. Gözleri görmeyen ya da yürüme engeli olan kedilerin bulunduğu merkezin tedavi ve rehabilitasyon bölümüyle beraber dinlenme ve oyun alanları bulunuyor. Kedilerin güvenli bir şekilde oyun oynayabildiği alanda, ziyaretçiler de kedileri izleyebiliyor. Engelli bir kediye ömürlük yuva olma isteyenler, Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek kedi sahiplenmek için başvuru yapabiliyor.

Satın alma sahiplen

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi ve aşılamaları yapılan kedi ve köpeklerin önemli bir bölümünün cins oldukları için satın alınıp sonra sokaklara terk edilen hayvanlar olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sahiplenmenin önemini vurguladı. Özellikle Engelli Kedi Evi'ndeki gözleri görmeyen veya yürüyemeyen kedilerin yuvaya en çok ihtiyaç duyanlar olduğunun altını çizen Başkan Mutlu, "Maalesef sokaklarımızda, satın alınıp daha sonra terk edilen patili dostlarımıza çok rastlıyoruz. Onların birer can olduğunu unutmamak, alınıp satıldıkça para için meta gibi üretilmelerinin bu canlara haksızlık olduğunu bilmek geriyor. Sahiplenmek, onlar için yapabileceğimiz en güzel şey. Çıkarılan yasalar, zorlu sokak koşulları, bunların hepsi zaten patili dostlarımızın önünde birer engel. Ben Konaklı komşularımızı, İzmirli komşularımızı Veteriner İşleri Müdürlüğümüzden, özellikle de Engelli Kedi Evimizden bir can sahiplenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engelli Kedi Evi Sahiplenmek İçin Duyarlı Pati Dostlarını Bekliyor - Son Dakika

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