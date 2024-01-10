Engelli Öğrenciler El Battani Uzay Evi\'nde Eğitim Aldı

Kağıthane Belediyesi'nin Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, El Battani Uzay Evi'nin misafiri oldu. Engelli öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak için uzay eğitimleri verildi.

Kağıthane Belediyesi'nin 2021 yılında açılışını gerçekleştirdiği El Battani Uzay Evi'nde Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi öğrencilerini ağırladı. İlçedeki engelli bireylerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve motivasyonlarını artırmak adına verilen eğitime ilgi yoğundu.

Engelli öğrenciler ilk önce astronot kıyafetleri giyerek gezegenleri öğrendi. Ay Küre uygulamasıyla Ay hakkında bilgiler edindikten sonra similatör kullanılarak Ay'a iniş gerçekleştirildi. Yer çekimi simülasyonuna katılarak uzaydaki ağırlık kavramı hakkında eğitim alan öğrenciler 180 derecelik ekranda ise uzayla ilgili videolar izledi.

Sonrasında uzay teleskopu ile gökyüzü gözlemi yapıldı. Eğitim ve gözlemlerin ardından engelli öğrenciler boyama yaparak uzay ile ilgili hayal ettiklerini resme döktü. Öğrencilerin resimleri 180 derecelik ekrana yansıtılarak çizgi film şeklinde izlenime sunuldu.

'2021 YILINDAN İTİBAREN UZAY EVİNE 48 BİN 578 ÖĞRENCİ ZİYARET ETMİŞTİR'

El Battani Uzay Evi'nde eğitim veren Neşe Aytekin, '2021 yılından itibaren uzay evini 48 bin 578 öğrenci ziyaret etmiştir. Bunun dışında hem okul ziyaretlerimiz hem de bireysel ziyaretlerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimize uzay evinde El Battani hakkında bilgi veriyoruz. Simülasyonlarımız, ay küremiz var. Refleksmetre ile öğrencilerin kütlesine bakıyoruz. Son olarak öğrencilerimize resim yaptırıp onları 180 derecelik ekrana yansıtıp hareket ettiriyoruz. Öğrencilerimiz bundan büyük zevk alıyor. Ayrıca ilçemizde bulunan uzay evimize farklı ilçelerden gelen öğrenciler var' diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER AĞIRLIK CİHAZINDA AYDAKİ VE UZAYDAKİ KİLOLARINI ÖĞRENDİLER'

Düzenlenen etkinlikle ilgili oldukça mutlu olduğunu ve keyif aldığını söyleyen Aytekin, 'Bugün özel çocukların buraya gelmesinde eğitim hayatlarına bir nebze de olsa vurgu yaptık. Ay küremizde bilim adamlarını tanıdılar. Öğrenciler ağırlık cihazında aydaki ve uzaydaki kilolarını öğrendiler. Refleksmetre de reflekslerini öğrendik. Boyama yaptılar. Çocuklar yaptıkları boyamaların ekrana yansıtılmasından büyük bir keyif aldı. İnanılmayacak bir gün yaşadılar. Eğitim hayatlarında bir nebze de olsa nokta vuruşu yaptıysak bize ne mutlu. Herkese çok teşekkür ederim' dedi.

Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi öğrencilerinden Ayşe Yazıcı ise 'Her şey çok harika ve güzel gidiyor. Önceden içine kapanıktım. İyi ki okula geldim. Arkadaş ortamı, çevre ortamı her şey bambaşka oldu. Eski halimle yeni halim bir değil' ifadelerini kullandı.

Edanur Kuru da 'Her şey çok güzel ve memnunum. İyi ki hocalarım bizi getirmiş. Her şey için teşekkür ederim. Burada arkadaşlarımla iyi geçiniyorum. Becerilerimiz iyi. Okulumuzdan memnunuz' dedi.

Öğrencilerden Ali Aydın Özer'in annesi Oya Özer ise 'Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Benim oğlum severek gidip geliyor ve mutlu. Etkinlikler oluyor. Ders veriyorlar. Önemli olan çocuğumun severek gidip gelmesi' diye konuştu.

Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi öğrencilerinden Dilan Mıh'ın annesi Döne Mıh da 'Öncelikle Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim çocuklarımız için çok iyi oldu burası. Bizde dinleniyoruz. Çocuklarımız için de çok güzel. Çok mutlu benim kızım. Özellikle kızım çok isteyerek geliyor. Hafta sonu bile gelmek istiyor. Çok sosyalleşti ve daha kendine güveni geldi. Daha mutlu ve neşeli geliyor eve. Resim yapıyorlar, tiyatro oynuyorlar ve müzik yapıyorlar. Benim kızım işitme engelli olduğu halde çok güzel piyano çaldı. Çok memnunuz' ifadelerini kullandı.