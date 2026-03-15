Engelli Öğrencilerden İşaret Diliyle Hatim

Kütahya'da Tavşanlı İlçe Müftülüğüne bağlı Arslanbey Camisi İşitme ve Görme Engelliler Kur'an Kursu öğrencileri, Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle hatmetti.

İşitme engelliler eğitmeni Yasemin Sümeyra Karakaş rehberliğindeki öğrenciler, her bir cüzü yaklaşık 2,5 saatte okudu.

Tavşanlı ilçe merkezi ve çevre beldelerden çok sayıda kişinin katıldığı programın sonunda hatim duasını Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan yaptı. Kurs eğitmeni Yasemin Sümeyra Karakaş, işaret diliyle öğrencilerin dualarını tercüme etti.

Asan, engellilerin ramazanın en önemli ibadetlerinden biri olan mukabele geleneğinden mahrum kalmadıklarını belirtti.

Öğrencilerin azminden büyük ders aldığını dile getiren Asan, şöyle devam etti:

"İnşallah bu kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan sevgileri daha da artacak. Büyük bir özveriyle kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyi başardılar. Kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan bu engel tanımaz sevgi ve ilgileri takdire şayandır. Kendilerini ve kendilerine rehberlik eden Kur'an kursu öğreticilerimizi tebrik ediyorum."

Tüm engellileri kursa davet eden Asan, "Aynı şekilde bütün işitme ve görme engelli kardeşlerimiz, bağlı bulundukları ilçe müftülüklerine müracaat ederek kendilerine en yakın işitme ve görme engelli Kur'an kursları hakkında bilgi alabilirler ve Kur'an öğrenmek, dini bilgilerini öğrenmek noktasında destek, yardım alabilirler." ifadelerini kullandı.