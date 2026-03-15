Engelli Öğrencilerden İşaret Diliyle Hatim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Öğrencilerden İşaret Diliyle Hatim

Engelli Öğrencilerden İşaret Diliyle Hatim
15.03.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da işitme ve görme engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle hatmetti.

Kütahya'da Tavşanlı İlçe Müftülüğüne bağlı Arslanbey Camisi İşitme ve Görme Engelliler Kur'an Kursu öğrencileri, Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle hatmetti.

İşitme engelliler eğitmeni Yasemin Sümeyra Karakaş rehberliğindeki öğrenciler, her bir cüzü yaklaşık 2,5 saatte okudu.

Tavşanlı ilçe merkezi ve çevre beldelerden çok sayıda kişinin katıldığı programın sonunda hatim duasını Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan yaptı. Kurs eğitmeni Yasemin Sümeyra Karakaş, işaret diliyle öğrencilerin dualarını tercüme etti.

Asan, engellilerin ramazanın en önemli ibadetlerinden biri olan mukabele geleneğinden mahrum kalmadıklarını belirtti.

Öğrencilerin azminden büyük ders aldığını dile getiren Asan, şöyle devam etti:

"İnşallah bu kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan sevgileri daha da artacak. Büyük bir özveriyle kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyi başardılar. Kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan bu engel tanımaz sevgi ve ilgileri takdire şayandır. Kendilerini ve kendilerine rehberlik eden Kur'an kursu öğreticilerimizi tebrik ediyorum."

Tüm engellileri kursa davet eden Asan, "Aynı şekilde bütün işitme ve görme engelli kardeşlerimiz, bağlı bulundukları ilçe müftülüklerine müracaat ederek kendilerine en yakın işitme ve görme engelli Kur'an kursları hakkında bilgi alabilirler ve Kur'an öğrenmek, dini bilgilerini öğrenmek noktasında destek, yardım alabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Engelliler, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Öğrencilerden İşaret Diliyle Hatim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 10:55:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Engelli Öğrencilerden İşaret Diliyle Hatim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.