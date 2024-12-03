Adana'da engelliler için ayrılan alanlara park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı, sürücülerine ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında denetimlerini yoğunlaştırdı.
Ekipler, kent genelindeki çalışmada engelliler için ayrılan park alanlarına bırakılan araçların çekiciyle kaldırılmasını sağladı.
Araçların sürücülerine para cezası kesildi.
Son Dakika › Güncel › Engelli Parklarına Cezalı Denetim - Son Dakika
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