Engelli Torununa Destek Oluyor - Son Dakika
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Engelli Torununa Destek Oluyor

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Emekli öğretmen Mustafa Sarısaray, engelli torununu okula götürüp diğer öğrencilere de yardım ediyor.

23.11.2024 10:09
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Torununa ayak oluyor, arkadaşlarına öğretmen

GİRESUN - Giresun'da emekli öğretmen Mustafa Sarısaray, engelli torununu her gün tekerlik sandalyesi ile okula getirip götürüyor. Sarısaray, gittiği okulda bir tarafta engelli torununun elleri ve ayakları olurken, diğer öğrencilerin ise derslerine yardımcı oluyor.

Giresun'da 37 yıl boyunca öğretmenlik yapan ve 2003 yılında emekli olan 73 yaşındaki öğretmen, emekli olmasına rağmen her gün okula gitmeye devam ediyor. Öğretmenlik kariyerinin ardından da eğitimi bırakmayan öğretmen, engelli torunu Kerem Can'a ve okula devam eden yabancı uyruklu öğrencilere yardım ediyor.

Engelli torunu için her gün okula gidiyor

Doğumdan itibaren yürüme engelli olan torunu Kerem Can'ı anaokulundan itibaren 9 yıldır okula götürüp-getirdiğini anlatan emekli öğretmen Mustafa Sarısaray, "2010 yılında altı aylıkken dünyaya gelen torunum doğumunun ardından sağlığıyla ilgili zorluklar yaşamaya başladı. Öğrendik ki Kerem Can'ın yürüme yetisinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle engellenmiş. Ancak 'Ben torunumun ayaklarıyım' diyerek, torununun hayatında önemli bir rol oynuyorum. Her gün sabah Kerem Can'ı uyandırıp okula götürüyorum. Okul saati bitinceye kadar da bekliyorum. Okulda gün içerisinde beslenmesinden, diğer özel ihtiyaçlarına kadar ben ilgileniyorum. Okul bittikten sonra da alıp eve getiriyorum. Anaokulundan itibaren torunumla yeniden okula başlamış oldum" dedi.

Öğrencilerin eğitimi için gönüllü çalışıyor

Torununun engelleriyle ilgilenirken, yalnızca torunu değil, tüm öğrencileri için de yardımsever bir tutum sergileyen emekli öğretmen Sarısaray, "Torunumu okulda beklerken zamanımı bir eğitimci olarak diğer öğrencilere yardımcı olmak için geçiriyorum. Okulda okuma yazma bilmeyen yabancı uyruklu öğrenciler var. Okula geliyorlar ama çoğu okuma yazma bilmiyorlar ya da öğrenmeleri zayıf oluyor. Ben de onlara okul kantininde, kütüphanesinde yardımcı oluyorum. Bu şekilde onlarca öğrencinin hayatına dokunduğuma inanıyorum. Bu benim için bir mutluluk kaynağıdır. Kimi öğrencilerin de liselere, sınavlara hazırlanmalarına yardımcı oluyorum" diye konuştu.

Eğitimin dört duvarla sınırlı olmadığını vurgulayan Sarısaray, eğitimdeki gerçek anlamın, sadece ders vermek değil, hayatın içinden olmak olduğunu belirterek torunun bulunduğu okulda tüm öğrencilerine yansıtarak onların eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Engelli Torununa Destek Oluyor
Kaynak: İHA

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