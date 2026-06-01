Engelli Vatandaşa Ayrımcılık Cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), ortopedik engelli bir vatandaşın İstanbul'daki Göktürk Göleti Tabiat Parkı'na aracıyla girişine izin verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali olarak değerlendirerek, belediyeye 100 bin lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, Göktürk Göleti Tabiat Parkı'na aracıyla giriş yapmak isteyen yüzde 87 oranında ortopedik engelli vatandaş, görevli personel tarafından aracının girişine izin verilmediğini belirterek kuruma başvurdu.

Görevlinin kendisine "Burası sana uygun değil, neden geldin?" şeklinde bir ifade kullandığını iddia eden vatandaş, yaşanan olayın ardından kamuoyuna "piknik alanının İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışması nedeniyle kapalı olduğu" yönünde açıklama yapıldığını, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Esenler Belediye Başkanlığınca TİHEK'e sunulan görüşte, park içerisindeki sosyal tesis ve piknik alanlarının Belediye uhdesinde, göletin ise İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortak protokolü kapsamında olduğu belirtildi.

Gölet seddesinde sızıntılar tespit edildiği ve güvenlik riskleri nedeniyle ilgili kurumların görüşü doğrultusunda tabiat parkı piknik alanlarının vatandaşların ziyaretine kapatıldığı aktarılan görüşte, başvuranın olayı bildirdiği tarihin parkın kapalı tutulduğu dönem olduğu savunuldu.

TİHEK incelemesinde, başvuranın sunduğu video kayıtlarında araç girişine izin verilmeyen yolun yokuş olduğu ancak araç geçebilecek genişlikte olduğu, piknik alanının vatandaşların girişine kapalı olmadığı ve girişin yasak olduğu belirtilen alanda piknik yapan vatandaşların bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, TİHEK ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek Esenler Belediyesine 100 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Kararın gerekçesinden

Kararda, engelli bireylerin kamusal alanlara ve hizmetlere diğer bireylerle eşit koşullarda erişiminin, hem ulusal mevzuat hem de uluslararası sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu vurgulandı.

6701 sayılı TİHEK Kanunu kapsamında engellilik temelinde ayrımcılığın yasaklandığı hatırlatılan kararda, engelli bireylerin hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanabilmesi için gerekli, uygun ve ölçülü düzenlemelerin yapılmamasının "makul düzenleme yapmama" şeklinde ayrımcılık teşkil ettiği bildirildi.

Kararda, başvuranın engeli nedeniyle yürümekte zorlandığını ve araçsız girişin kendisine güçlük çıkartacağını belirtmesine rağmen piknik alanına araçla girişine izin verilmediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Piknik alanının vatandaşların girişine açık olduğunun tespit edildiği aktarılan kararda, başvuranın araç yasağının kaldırılmasını değil yalnızca eşinin kendisini araçla bırakıp geri dönmesinin yeterli olacağını beyan ettiği ancak bu talebin de reddedildiğine işaret edildi.

Muhatabın başvuranla diyalog kurarak çözüm üretmeye çalışmadığı, başvuranın araç girişine kapalı park alanına eşinin kendisini araçla bırakıp geri dönmesi talebinin idareye ölçüsüz bir yük getirmediğinin altı çizinle kararda, şunlar kaydedildi:

"Talebin amaca uygun, gerekli ve ölçülü olduğu, idarenin, başvuranla müzakere ederek alternatif çözümler üretme veya engelli kişinin ihtiyaçlarına uygun bir düzenleme yapma konusunda yeterli özeni göstermediği ve alternatif bir çözüm de sunmadığı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla muhatabın makul düzenlemenin eşitlik ve ayrımcılığı giderme amacını yeterince gözetmediği ve makul düzenleme yapmama türündeki ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır."