Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Samsun'da - Son Dakika
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Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Samsun'da

Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Samsun\'da

Samsun'da, engelli ve yaşlı sağlığı üzerine uluslararası kongre başladı. Farkındalık arttırılacak.

19.10.2024 23:46
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Samsun'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışı, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Fatih Elibol, yaptığı konuşmada, yaşlı ve engelli sağlığında akademik ayağın çok önemli olduğunu söyledi.

Nüfusun yaşlandığını belirten Elibol, "Bunda ortalama yaşam süresinin uzaması ve doğum sorunlarının düşmesi temel sebep. Yaşlılık ve engellilik ile ilgili yapılacak çalışmalar bir noktada kendimiz için yapmış olduğumuz çalışmalardır. Çünkü hepimiz birer engelli ve yaşlı adayıyız. Kongrede yapılacak her tartışmanın hem bilimsel hem de toplumsal açıdan farkındalığı arttıracağına ve bu alandaki çalışmalara yeni ufuklar açacağına inanıyorum." dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. İlker İlhanlı da yaşlı ve engellileri çok önemsediklerini vurgulayarak, ortalama insan ömrünün uzamasıyla toplumun daha yaşlı hale dönüştüğünü anlattı.

Kongreye Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile 8 ülkeden akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Samsun'da - Son Dakika

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