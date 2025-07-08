Engelli Yüzücüler Olimpiyatlara Hazırlanıyor - Son Dakika
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Engelli Yüzücüler Olimpiyatlara Hazırlanıyor

08.07.2025 11:19
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Ordu Gençlik Spor Kulübü'nde engelli yüzücüler, önemli başarılar için antrenman yapıyor.

Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen engelli yüzücüler, antrenmanlarla gelecek şampiyonalara hazırlanıyor.

Yüzme sporuyla hem sosyalleşen hem de çok sayıda madalya kazanan farklı engellere sahip Beyza Nur Sezgin, Sümeyye Nur Cinek, Selin Ortatepe ile Zeynep Yılmaz, yeni hedeflerine ulaşabilmek için özveriyle çalışıyor.

Başarı hedefiyle kulaç atan yüzücüler, antrenörlerinin eşliğinde haftanın belli günlerini Altınordu ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda geçiriyor.

"En büyük hedefim olimpiyatlara katılabilmek"

Bedensel engelli milli yüzücü Beyza Nur Sezgin, AA muhabirine, 15 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi.

Milli takıma seçilme başarısı gösterdiğini dile getiren Beyza Nur, ülkesini milli takımda temsil ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Beyza Nur Sezgin, şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda çok sayıda madalya kazandığını vurgulayarak, "Yüzmeye başladıktan sonra öz güvenim daha da arttı. Yüzme sayesinde eve kapanmaktan kurtuldum. Artık daha renkli ve dolu dolu geçen bir hayatım var." diye konuştu.

Yüzmeyi sürdüreceğine dikkati çeken Beyza Nur, "Umarım daha iyi yerlerde ülkemi temsil edebilirim. Bu sporda en büyük hedefim olimpiyatlara katılabilmek. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.

Beyza Nur, son olarak Gaziantep ve Giresun'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım seçme yarışmalarında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile memleketine dönme başarısı gösterdiğini kaydetti.

"Yeni başarılara ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz"

İşitme ve bedensel engelli yüzücü Selin Ortatepe'nin antrenörü Olcay Tercan da sporcusunun 10 yıldır yüzdüğünü belirterek, şimdiye kadar 25 madalya kazanma başarısı gösterdiğini aktardı.

Selin'nin yarışmalarda üstün performans göstererek kendisini kanıtladığını anlatan Tercan, "Biz de kendisini bu konuda daha çok geliştirerek, yeni başarılara ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedefim milli takıma seçilerek, ülkemi temsil edebilmek"

Görme engelli Zeynep Yılmaz da yüzmeye ailesinin teşvik etmesiyle başladığını söyledi.

Yüzmeyi çok sevdiğine dikkati çeken Zeynep, "Katıldığım yarışmalardan madalyalarla döndükçe çok mutlu oluyorum. Hedefim milli takıma seçilerek, ülkemi yurt dışında temsil edebilmek. Bunun için azim ve gayretle çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

Zeynep Yılmaz, en son Gaziantep ve Giresun'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım seçmelerinde 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandığını aktardı.

"Çok çalışarak madalya kazanmaya başlayacağıma inanıyorum"

Bedensel engelli Sümeyye Nur Cinek de yüzmeye yeni başladığını belirtti.

Yüzmeyi çok sevdiğini dile getiren Sümeyye Nur, en son Giresun'da yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım seçme yarışmalarına katıldığını ifade etti.

Sümeyye Nur Cinek, bu işin henüz başında olduğunu, çok çalışarak madalya kazanmaya başlayacağına inandığını kaydetti.

"Onların hayatına dokunabilmek çok güzel"

Yüzme antrenörü Onur Özkan da sporcularıyla gurur duyduğunu aktararak, "Onlarla yakından ilgilenmek ve onların hayatına dokunabilmek çok güzel." dedi.

Yüzmenin engelli sporcuların hayatını değiştirdiğine dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın bu sporla ilgilenmeye başladıktan sonra daha sosyal bir hayat sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Bu konuda sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyoruz. Bizlerde zaten sporcuların bu sporu sürdürebilmesi için her türlü imkanı sağlıyoruz. Hedefimiz tüm sporcularımızla yeni şampiyonluklarla madalyalar elde etmek."

Kaynak: AA

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