Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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Engelliler Günü Mesajı

Bakan Tekin, engelli bireylere eğitim desteği sözü verdi ve toplumda hassasiyet çağrısında bulundu.

03.12.2024 13:46
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Eğitimin temel amaçlarından birinin "her bireyin nitelikli bir eğitime erişimini sağlayarak onları mücehhez bir şekilde atiye hazırlamak" olduğunu aktaran Tekin, bakanlık olarak insanı yaşamın her alanının merkezine konumlandıran medeniyet anlayışının mesuliyetiyle eğitim politikalarını geliştirdiklerini belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Her bir evladımıza yeterli derecede imkan tanındığında hayata katacakları ve ülkemizin geleceğine sunacakları katkı ve değerlerin öneminin idrakindeyiz. Yarınlarımız olan evlatlarımızı geleceğe hazırlayan eğitim ailemiz, engelli vatandaşlarımıza ve özel eğitim gereksinimi duyan evlatlarımıza her türlü desteği sağlama gayreti içinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumumuzda gerekli hassasiyetin gelişmesine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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