Engelliler Günü'nde Farkındalık Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelliler Günü'nde Farkındalık Sergisi

Siirt'te, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı. Vali Kızılkaya destek sözü verdi.

03.12.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Siirt Şubesi Engelsiz Kulübü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, engelli bireylerin yaptığı ziyaret ve etkinlikleri konu alan fotoğraflar yer aldı.

Vali Kemal Kızılkaya, açılışını yaptığı sergide, emeği geçenlere teşekkür etti, engelliler gününde güzel bir sergi hazırlandığını söyledi.

Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyada ve dünyadaki tüm engellilerin gününü kutlayan Kızılkaya, engellileri desteklemeyi sürdüreceklerini, dertleriyle dertlenip meselelerine çözüm bulmak için her zaman yanlarında olacakların söyledi.

Türk Kızılay Siirt Şubesi Engelsiz Kulüp Başkanı Bekir Özdeniz de farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Engelliler günü nedeniyle açtığımız fotoğraf sergisi ilgi gördü. Sergideki amacımız engellerimizin yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturmaktır. İyilik engel tanımız sloganıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Vali Kızılkaya ve beraberindeki daha sonra sergiyi gezdi, engellilerle sohbet etti.???????

Sergiye Vali Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Kültür Sanat, Kızılay, Güncel, Aralık, Yaşam, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler Günü'nde Farkındalık Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 İstanbul’da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:51:39. #1.11#
SON DAKİKA: Engelliler Günü'nde Farkındalık Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.