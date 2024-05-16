Engelliler Haftası'nda Asarcık'ta Renkli Bir Program Düzenlendi - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Asarcık'ta Renkli Bir Program Düzenlendi

Engelliler Haftası\'nda Asarcık\'ta Renkli Bir Program Düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 'Aynı Bahçenin Farklı Renklerdeki Çiçekleriyiz' programı büyük ilgi gördü. Atatürk Ortaokulu tarafından Asarcık Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda, özel öğrencilerin şiir okumasının ardından 'Yaşam hakkı' şarkısının video gösterimi izlendi ve 'Aşuk ile Maşuk' oyunu sahnelendi. Program, özel öğrencilerin resimlerinin sergilendiği bölümün gezilmesiyle sona erdi. Kaymakam Hakan Köksal, öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.

16.05.2024 15:27
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Samsun'un Asarcık ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında, "Aynı Bahçenin Farklı Renklerdeki Çiçekleriyiz" programı düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu tarafından Asarcık Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, protokol üyelerinin konuşmalarının ardından özel öğrenciler şiirler okudu.

Ardından öğretmen ve özel eğitim öğrencilerinin birlikte hazırladığı, "Yaşam hakkı" şarkısının video gösterimi izlendi, "Aşuk ile Maşuk" oyunu sahnelendi.

Program, özel öğrencilerin hazırladığı resimlerin bulunduğu serginin gezilmesi ile son buldu.

Programa Kaymakam Hakan Köksal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda Asarcık'ta Renkli Bir Program Düzenlendi - Son Dakika

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