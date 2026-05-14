Engelliler Haftası'nda Duygu Dolu Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelliler Haftası'nda Duygu Dolu Etkinlikler

14.05.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt'ta Engelliler Haftası programı, öğrenci ve öğretmenlerin gösterileriyle kutlandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Engelliler Haftası kapsamında Yeşilyurt Yunus Emre İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmen ve öğrencileri tarafından program hazırlandı.

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural'ın da katıldığı programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve etkinlikler, duygu dolu anlara sahne oldu.

Kaymakam Altın, öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları başarılı program dolayısıyla tebrik ederek, "Sevgi varsa engel yoktur" diyerek günün anısına öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda Duygu Dolu Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi

18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:09
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
17:18
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor
17:05
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
16:21
Sahnede Türk Bayrağı krizi DEM Partili belediye konseri iptal etti
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 19:11:56. #7.12#
SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda Duygu Dolu Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.