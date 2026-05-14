Engelliler Haftası'nda Manavgat Belediyesi'ne Anlamlı Ziyaret

(ANTALYA) - Manavgat Özel Özilgi Yaşam Pınarı Yatılı Bakım Merkezi sakinleri, Engelliler Haftası kapsamında Manavgat Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ile bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat Özel Özilgi Yaşam Pınarı Yatılı Bakım Merkezi sakinlerini ağırladı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, toplumsal farkındalık, erişilebilir yaşam ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Başkan Vekili Mehmet Çiçek anlamlı ziyaret için kurum yönetimine ve sakinlerine teşekkür ederek, herkes için eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam anlayışının güçlenerek sürdürülmesi temennisinde bulundu.