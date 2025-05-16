Engelliler Haftası'nda Masa Tenisi Turnuvası Coşkusu

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen özel gereksinimli bireylerin masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, masa tenisi turnuvasında yarıştı. Engelliler Haftası kapsamında Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen karma turnuvaya her yaştan 34 sporcu katıldı. İlçedeki diğer rehabilitasyon merkezlerinden özel gereksinimli bireylerin de katıldığı turnuvada, coşkulu anlar yaşandı.

Dereceye girenler ödüllerini, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan'ın elinden aldılar. Madalya ve raket takımıyla ödüllendirilen sporcular, keyifli bir gün geçirdi.

Finalde Mahir Bulut'u geçerek şampiyon olan Ege Ünal, duygularını, "Heyecanlıydı, birinci oldum, kazandım" sözleriyle dile getirdi.