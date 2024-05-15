Engelliler Haftası'nda özel öğrencilerden muhteşem gösteri - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda özel öğrencilerden muhteşem gösteri

Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı.

15.05.2024 19:19
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Özel öğrenciler tarafından Engelliler Haftası'nda gösteri sahnelendi

BOLU - Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde muhteşem gösteriler sahnelendi.

Bolu'da dezavantajlı bireylerin eğitim aldığı 3. Derece Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı da katıldı. Okulun özel öğrencileri haftalar öncesinden hazırladıkları gösterileri sahneledi. Veli ve öğretmenler tarafından özel öğrencilerin hazırladığı gösteriler dakikalarca alkışlandı.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Koordinasyon Birimi'nde görevli olan Umut Ayvaz, "Etkinlik çok güzeldi. Öğretmenlerine ve özellikle annelerine teşekkür ederiz. Eğitimle, özel eğitimli çocuklarımızın neler yapabilecekleri, neleri başarabileceklerini görmüş oluyoruz. Engeliler haftası, engelliler günü aslında bir gün değil 365 gün hatırlanmalı. Hayat buna göre düzenlenmeli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda özel öğrencilerden muhteşem gösteri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda özel öğrencilerden muhteşem gösteri - Son Dakika
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