Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Yapan Gençlerin Mutlu Anları - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Yapan Gençlerin Mutlu Anları

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Antalya'da Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen temsili askerlik töreninde, davul ve klarnet eşliğinde kınaları yakılan engelli gençler mutluluk yaşarken, aileleri gözyaşı döktü.

16.05.2024 11:56  Güncelleme: 12:11
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Özel bireylerin temsili askerliğinde gurur, sevinç ve gözyaşı bir arada yaşandı

Davul, klarnet eşliğinde kınaları yakılan gençler mutluluk yaşarken, aileleri ise gözyaşı döktü

ANTALYA - Antalya'da Engelliler haftası çerçevesinde bir günlük temsili askerlik yapacak 15 engelli genç için asker uğurlama töreni düzenlendi. Davul ve klarnet eşliğinde kınası yakılan özel bireylerin yüzlerinde gülücükler açarken, aileleri de gözyaşı dökerek duygu dolu anlar yaşadı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programda bir günlük temsili askerlik yapacak gidecek 15'e yakın engelli genç için asker eğlencesi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende gençler davul ve klarnet eşliğinde oynadı. Türk Bayrağı işlenmiş örtüleri sırtlarına asan gençler, İstiklal Marşı'nı aileleriyle birlikte okudu, ardından ellerine geleneklere uygun olarak asker kınası yakıldı. Özel bireylerin yüzlerinde gülücükler eksik olmazken, aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı. Bazı aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, gençlerin ve ailelerin bu özel gününe ortak oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Gözyaşlarını tutamadı

Temsili askerlik yapan özel bireylerden 21 yaşındaki İbrahim Karaman'ın babası Abdullah Karaman törende duygusal anlar yaşadı. Karaman, "Çok muhteşem bir şey. Keşke sağlıklı olsalardı da cepheye gidebilselerdi. Bu anlatılmaz ancak yaşanabilecek bir duygu" diyerek gözyaşı döktü.

Kardeşini temsili törende uğurlamaya gelen Hale Ayşe Karaman da "Küçükken askere giderse üzülürüm diye düşünüyordum sonra gidemeyeceğini öğrendim. 1 günlükte olsa böyle bir organizasyon yapılması çok güzel. Çok duygulandım. Bu duyguyu tatmaları çok güzel. Kendisini bugün özel hissediyor ve çok mutlu" diye konuştu.

Engelliler Haftası\'nda Temsili Askerlik Yapan Gençlerin Mutlu Anları
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Yapan Gençlerin Mutlu Anları - Son Dakika

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