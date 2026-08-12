Engelliler İçin HAKA Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelliler İçin HAKA Projesi

Engelliler İçin HAKA Projesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da, engelli bireylerin sosyal katılımını artırmayı hedefleyen HAKA Projesi hayata geçiyor.

Kastamonu'da hazırlanan "Hayata Katıl (HAKA)" Projesi ile engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının artırılması ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 500 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediyesi ile Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün paydaş olduğu proje kapsamında, Taşköprü'deki engelli bireylerin yaşam kalitesinin, toplumsal katılımlarının, sosyal becerilerinin, sportif yetkinliklerinin, toplumsal farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Projenin imza programında konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü'nün proje geliştirme ve uygulama konusunda önemli bir gayret ortaya koyduğunu söyledi.

Projenin engelli bireyler için çok önem arz ettiğine dikkati çeken Vali Dallı, "Projenin amacı Taşköprü'deki engelli bireylerimizin sosyal hayata katılımlarının artırılması sosyal becerilerinin geliştirilmesi, bağımsızlıklarının daha iyi hale getirilmesi. İnşallah proje bittiğinde oradaki bireylerimiz daha iyi hale gelmesini bekliyoruz." dedi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ise ilçede hem bedensel hem de zihinsel engellilerin ve ailelerin sosyal hayata uyumu noktasında projeyi uygulamaya geçireceklerini vurguladı.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ise özel bireylerin obeziteye yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Spor malzemeleri alacağız. Spor salonlarında özel bireylerimizle spor çalışması yapacağız. Belediyemizle işbirliğinde kondisyon parkımız var, yürüyüş etkinliğimiz var. Serada etkinlikler gerçekleştireceğiz. Okullarımızdaki mutfaklarda pasta-yemek yapım atölyesine katılacaklar. Geri dönüşüm, çevre bilincine destek olacağız. Ebru eğitimi alacaklar. Sanatla terapi noktasında destek mekanizması oluşturacağız. Cide ilçesine gezi olacak. Oradaki dernekle işbirliği yapacağız. Havalar soğumadan bir Sinop gezisi de olacak. Atölyelerde spor ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra yemek ve tarımsal faaliyetler de gerçekleştiriliyor."

Kaynak: AA

Engelliler, Kastamonu, Güncel, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler İçin HAKA Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Esenler’de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Tüpler art arda patladı, 4 kişi hastanelik oldu Tüpler art arda patladı, 4 kişi hastanelik oldu
Kolombiya depreminde ölü sayısı artıyor: Binlerce kişi kayıp Kolombiya depreminde ölü sayısı artıyor: Binlerce kişi kayıp
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu

21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:47
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 00:46:09. #7.13#
SON DAKİKA: Engelliler İçin HAKA Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.