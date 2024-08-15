Engelliler Montaj Atölyeleri'nde Üretim ve İstihdam Artıyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Engelliler Montaj Atölyeleri'nde eğitim gören bireyler, üretmeyi öğrenerek iş gücüne katılırken başarmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için projeler üretmeye devam ediyor. Bu projelerden Engelliler Montaj Atölyesi ile bireyler öğreniyor, üretiyor ve istihdam edilerek kazanç sağlıyor. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren atölyede de özel bireyler, iş hayatına katılıyor.

Atölyelerde çalışmaya başlayan bireyler, istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor. Her 2 merkezde bugüne kadar montajı yapılan ürün sayısı, 18 milyon 813 bin 641'e ulaşırken, merkezlerden eğitim alan sayısı 185, eğitim alarak diğer kurumlarda istihdam edilen sayı ise 61 oldu. İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nde açıldığı günden bugüne kadar 110 öğrenci eğitim alırken, 18 öğrenci, farklı kurumlarda istihdam edildi ve 7 milyon 530 bin 711 adet parçanın montajı gerçekleştirildi. EOSB Engelliler Montaj Atölyesi'nde ise 75 özel birey eğitim alırken diğer kurumlarda istihdam edilen öğrenci sayısı 43'e ulaştı. EOSB'deki atölyede ise toplam 11 milyon 282 bin 930 adet de parçanın montajı yapıldı.

Atölyeye katılan özel bireyler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nilay Savaş: "5 yıldır buradayım. Burada parçaları birleştiriyoruz. Burada zaman çok güzel geçiyor, etkinlikler yapıyoruz. Burayı çok seviyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim."

-Sinem Fener: "Burayı çok seviyorum. Çok mutluyum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ı da çok seviyorum."