Engelliler Yüzme ile Hayata Tutunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelliler Yüzme ile Hayata Tutunuyor

Geniş Video İzle

Ağrı'da engelli bireyler için yüzme eğitimi projesi, sosyal katılım ve başarı odaklı.

04.04.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engellerini suya bırakan bireyler yüzme ile hayata tutunuyor

AĞRI - Ağrı'da engelli bireyler için başlatılan yüzme eğitimi projesi, çocukların hayata tutunmalarını sağlarken, onları sporda başarılı bireyler olarak yetiştiriyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen projede, engelli çocuklar hem rehabilite ediliyor hem de spora kazandırılıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yüzme havuzunda gerçekleştirilen eğitimler sayesinde çocuklar sosyal hayata daha fazla katılım sağlarken, yetenekli olanlar profesyonel sporcu olma yolunda ilerliyor. Üniversite tarafından sağlanan desteklerle çocukların ulaşım ve ekipman ihtiyaçları karşılanıyor. Eğitimler, antrenörler ve uzmanlık öğrencileri tarafından birebir ilgiyle yürütülüyor.

Toplumda fırsat eşitliğini artırmayı amaçlayan bu proje, özel bireylere umut olurken, Ağrı'nın spor alanındaki başarısına da katkı sağlamayı hedefliyor.

"Bedensel engelli bireylere örnek olacağım"

Yüzme eğitimi alan ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde öğrenim gören bedensel engelli bireylerden Yusuf İncekaya, yüzme sporunun kendisi için büyük bir tutku olduğunu belirterek şunları söyledi:

"18 yaşındayım ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde eğitim alıyorum. Aynı zamanda üniversitenin yüzme takımında yer alıyor ve para atıcılık sporuyla ilgileniyorum. Bugüne kadar birçok Türkiye birinciliği elde ettim. Haftanın 6 günü yüzme havuzunda antrenman yaparak kendimi geliştiriyorum. Öncelikli hedefim, eğitim aldığım alanda en iyi olmak. Bunun yanı sıra yüzme branşında da bedensel engelli bireylere örnek olmak istiyorum."

"Özel bireyler için sosyal hayata katılım çok önemli"

Projede aktif görev alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Antrenörlük Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Arjin Yıldız, engelli bireylere yüzme eğitimi vermenin hem onlar hem de eğitmenler açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Burada özel bireylere yüzme eğitimi veriyoruz. Bu eğitimler, onların sosyal hayata daha fazla katılım sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Hafta sonları özel bireyler için düzenlediğimiz seanslarda birebir ilgilenerek onların gelişimlerine katkı sunuyoruz. Programımıza bedensel ve zihinsel engelli bireyler de dahil ediliyor ve eğitim sürecini onların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Başlangıçta suya karşı korku yaşayan çocuklar, zamanla bu korkularını yenerek yüzmeyi öğreniyor. Bugün çoğu çocuk, suyla barışık bir şekilde yüzebiliyor." İfadelerine yer verdi.

"Uluslararası arenada başarı hedefliyoruz"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş, yürütülen projeyle ilgili bilgi vererek, başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Yüzme eğitimleri sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda çocuklarımızın dezavantajlarını avantaja çevirmek, onları rehabilite etmek ve gelecekte profesyonel bir spor kariyerine yönlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Eğer yetenekli çocuklarımız varsa, onları ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'nün desteğiyle, sporcularımızın ulaşım ve yüzme malzemeleri gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Eğitimlerde haftada iki gün temel yüzme eğitimi veriliyor. Yeteneği keşfedilen çocuklar ise haftada 6 gün antrenman yaparak profesyonel seviyeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Yusuf İncekaya gibi sporcularımızı 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Bunun dışında, yüzme sporunda başarılı olmayan çocuklarımızı da spordan uzaklaştırmıyoruz. Onları para masa tenisi, para atletizm, para atıcılık gibi farklı branşlara yönlendirerek her birinin kendisini geliştirebileceği alanlar sunuyoruz. Projemiz, özel bireylere yeni bir umut olurken, Ağrı'nın spor alanındaki gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Güncel, Yaşam, Çocuk, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler Yüzme ile Hayata Tutunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
09:49 Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
15:53 Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
15:52 Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
15:45 Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
15:23 Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 11:10:49. #7.12#
SON DAKİKA: Engelliler Yüzme ile Hayata Tutunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement