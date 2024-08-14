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Engellilerden, 'koparma cezası 387 bin TL' olan 'kum zambakları'na uyarı levhası

SAMSUN - Samsun'da engelli vatandaşlar kendi yaptıkları uyarı levhalarını, sahilde çiçek açan ve 'koparma cezası 387 bin 141 TL' olan endemik bitki kum zambaklarının etrafına çaktı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın 387 bin 141 TL cezası bulunuyor. Kimi zaman bilinçsiz vatandaşlar kum zambaklarını kopartabiliyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde ise çiçek açan kum zambakları sahile renk katıyor. Samsun'daki engelliler, 10'larca uyarı levhası hazırlayarak kum zambaklarının bulunduğu alana yerleştirdi. Levhalara, "Kum zambağı koruma altına alınan bir türdür, lütfen koparmayınız" yazılarak farkındalık oluşturuldu.

Engeliler Yaşam Parkı Sorumlusu Mehmet Yaşar, "Samsun'a özgü çok güzel zambaklarımız yetişiyor. Maalesef bazı insanlarımız bu konuda yeterli kadar bilinçli değiller. Onlara zarar veriyorlar. Zambakların korunması gerekiyor. Çiçek açtığı zaman çok güzel bir görüntüsü oluyor. Biz engelli camiası olarak bu olaya sahip çıktık. Engelli kardeşlerimiz ile zambakların her birinin başına uyarısı tabelası çaktık" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Muhlis Candal, "Küçük kardeşlerimiz bu tabelaları kendi emekleriyle yaptılar. Amacımız nesli tükenme tehlikesinde olan zambakları koruma altına almaktır" diye konuştu.

Atakum 55 Engelliler Derneği Başkan Deniz Bora ise "Nesli tükenme tehlikesinde olan zambakları korumak hepimizin görevidir. Her zaman doğayı koruyalım, zambakları koruyalım" şeklinde konuştu.

Engelliler programın sonunda bir güvercini havaya uçurdu.