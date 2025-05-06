Engellilerden Umut Projesi

Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Kano'da yürüme engelliler, kurdukları atölyede tekerlekli sandalye, üç tekerlekli bisiklet ve motosiklet tasarlayarak geçimlerini sağlıyor.

Kano'da yaşayan 60 yaşındaki yürüme engelli Aminu Ahmed, yıllar önce kendi yaşadığı zorluklardan yola çıkarak kurduğu atölyede, bedensel engelliler için tekerlekli sandalye, üç tekerlekli bisiklet ve motosiklet tasarlayarak hem geçimini sağlıyor hem de diğer engellilere umut oluyor.

Atölyede çalışan herkes bir zamanlar sokaklarda yardım bekleyen ve sistem dışında kalan bireylerdi ancak bugün sokaklarda dilenmek yerine meslek sahibi oldu.

Kentin farklı bölgelerinden gelen engelli bireyler, bu atölyede hem üretim yapıyor hem de iş öğreniyor.

Tekerlekli sandalye ve özel ulaşım araçları tasarımı konusunda eğitim verilen atölyede, 10 engelli meslek öğreniyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 engelli bu atölyede meslek edinip kendi işini kurdu.

"Engelliler için sadece ürün değil, umut da tasarlıyoruz"

Yaklaşık 45 yıldır engelliler için ulaşım araçları tasarlayan ve atölyenin kurucusu olan Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme engelli olduğunu belirtti.

Ahmed, okula ulaşmakta zorlandığını ve bu yüzden eğitim hayatının kesintiye uğradığını belirterek "Babam borç alarak bana özel bir bisiklet tasarlatmak istedi ama 6 ay boyunca yapılmadı." dedi.

Ailesinin maddi imkansızlıklar içinde ona bir baston dahi alamadığını belirten Ahmed, yıllar süren çabalarıyla bisiklet tasarımını öğrenip hayatını değiştirdiğini anlattı.

Ahmed, çocukluğunda çektiği zorlukları hiçbir çocuğun yaşamasını istemediğini dile getirerek "Liseye gidemedim çünkü bisikletim yoktu ama dedim ki, 'Benim gibi çok kişi var, onlara yardım etmeliyim.' Şu an 10 engelliye iş öğretiyorum ama bugüne kadar yaklaşık 100 kişi buradan eğitim alarak kendi işini kurdu." diye konuştu.

Ahmed, "Burada gördüğünüz her şey; motosikletler, üç tekerlekli bisikletler, tekerlekli sandalyeler... Bunları biz yapıyoruz. Engelliler için sadece ürün değil, umut da tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dilencilik yerine meslek

Nijerya'nın özellikle kuzey bölgelerinde engelliler arasında dilenciliğin yaygın olduğunu anlatan Ahmed, bu nedenle Kano'daki engellilerin dilenmesi yerine onlara meslek öğrettiğini belirtti.

Ahmed, atölyede çalışan tüm bireylerin engelli olduğunu ifade ederek "Burada bulunan herkes benim gibi engelli. İnsanları becerilerle güçlendiriyoruz, böylece sokaklarda dilenmek zorunda kalmıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"Başladığım bu proje ve eyalet hükümetinin destekleriyle şu anda Kano'da dilenen yürüme engellilerin oranı yüzde 80 azaldı." diyen Ahmed, hükümetin engellilere ücretsiz eğitim imkanı sunduğunu da vurguladı.

Yerli üretim, yüksek kalite

Ahmed, ürettikleri özel tasarım bisiklet ve motosikletlerin fiyatlarının 100 bin ila 200 bin naira (2,500 ila 5 bin dolar) olduğunu söyledi.

Atölyede kaliteli bir üretim yaptıklarını anlatan Ahmed, bazı kişilerin bu ürünlerin Nijerya'da yapıldığına inanmadığını ifade etti.

Ahmed, üretim sürecinde zorluklar çektiklerini belirterek "Federal hükümet insanlara kredi veriyor ama bizi engelli olduğumuz için çoğu zaman görmezden geliyorlar. Ayrıca, üretimi kolaylaştıracak makinelerimiz eksik." diyerek destek çağrısında bulundu.