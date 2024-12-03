Engellilere Destek Mesajı

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, AK Parti'nin son 22 yılda engellilere yönelik hayata geçirdiği yasal düzenlemeler, projeler ve sunduğu desteklere değindi.

Engellilerin, her alanda daha güçlü bir şekilde var olmalarını sağladıklarına işaret eden Şahin, "Sadece bu yıl, yani 2024 yılında 100 engelli vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla Karabük'ümüzde işe yerleştirdik. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, Karabük'te yaşayan Samet Karaman'ın, İŞKUR Engelli Hibe Desteği aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Samet kardeşimiz, Engelli Hibe Desteği ile kendi işinin sahibi oldu. Samet İŞKUR'a gidiyor ve ona 3 hayvan veriliyor. Samet bunları 14'e çıkartıyor ve hedefi 20. Samet kardeşimiz, bütün engelli vatandaşlarımıza bir örnektir. Onun azmi, cesareti ve çalışkanlığı diğer engelli kardeşlerimize de yol gösterecek."