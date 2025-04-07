Engellilere Dijital Erişim İçin Vergi Muafiyeti Talebi - Son Dakika
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Engellilere Dijital Erişim İçin Vergi Muafiyeti Talebi

CHP'li Sarıbal, engellilerin dijital cihazlara erişimi için vergi muafiyeti istedi, bakanlık yanıt verdi.

07.04.2025 21:32
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, görme ve işitme engelli bireylerin dijital bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla akıllı telefonlar gibi cihazlarda vergi muafiyeti talebini gündeme getirdiği önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Engelli bireyler için baston, yazı makinesi, kabartma klavye, tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi araçlar ile özel bilgisayar programları KDV'den istisnadır" yanıtı geldi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, görme engelli bireylerin bilgiye erişimi ve iletişimlerinin kolaylaşması amacıyla teknolojik cihazlarda Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) muafiyeti talebi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması için yazılı soru önergesi vermişti. Akıllı telefonların görme engelli bireyler için VoiceOver, işitme engelliler için duyma cihazı uyumluluğu, motor beceri kısıtlılığı olan bireyler için AssistiveTouch gibi erişilebilirlik özellikleri sunduğunu hatırlayan Sarıbal, yüksek vergi oranlarının bu cihazlara erişimi zorlaştırdığını vurgulamış, bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sormuştu.

"Görme ve işitme engelli bireyler teknolojiye bastonla mı erişecek?"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şişmek, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında, engelli bireylerin beş yılda bir kez özel tüketim vergisinden muaf olarak taşıt edinebildiklerini, ancak yapılan son yasal düzenlemeyle bu sürenin on yıla çıkarıldığını ve bu araçlarda en az yüzde 40 yerli katkı oranı şartı arandığını belirtti. Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında, engelliler için özel olarak üretilmiş baston, yazı makinesi, kabartma klavye, tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi araçlar ile özel bilgisayar programlarının KDV'den istisna edildiğini hatırlattı. Ancak Bakanlığın yanıtında, Sarıbal'ın talebinde yer alan akıllı telefonlar gibi dijital bilgi ve iletişim cihazlarına yönelik herhangi bir vergi muafiyeti ya da düzenleme yer almadı.

Sarıbal, "Bakan Şimşek'in cevabı ağırlıklı olarak taşıtlar ve geleneksel medikal cihazlar üzerinden yürümekte, akıllı telefonlar ve günümüz bilgi-iletişim teknolojileri gibi çağdaş ihtiyaçlara dair herhangi bir somut çalışma içermemektedir. Dijital dönüşüm çağında, görme ve işitme engelli bireylerin bilgiye erişim hakkı, sadece baston, yazı makinesi gibi araçlarla değil, aynı zamanda erişilebilir yazılımlar içeren dijital cihazlarla sağlanabilmektedir. Yüksek vergiler nedeniyle, engelli bireylerin erişilebilir cihazlara ulaşamaması, doğrudan fırsat eşitliğinin ihlali anlamına gelmektedir. Görme ve işitme engelli bireyler teknolojiye bastonla mı erişecek?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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