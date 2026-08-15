Engellilere Kıyafet Dönüşümü Eğitimi - Son Dakika
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Engellilere Kıyafet Dönüşümü Eğitimi

Engellilere Kıyafet Dönüşümü Eğitimi
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Bozüyük'te engelli bireyler ve anneleri, atık kıyafetleri değerlendirerek ürünler üretiyor.

MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli bireyler ve anneleri, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen kırkyama kursunda kullanılmış kıyafet ve kotları çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

Derneğin 104 üyesi bulunurken, engelli bireyler ve anneleri haftanın iki günü düzenlenen kursta bir araya geliyor.

Kursiyerler, çevreden derneğe ulaştırılan kullanılmayan, yıpranmış veya giyilemeyecek durumdaki kıyafet ve kotları değerlendirerek çanta, yelek, ceket, mutfak önlüğü ve çeşitli aksesuarlar hazırlıyor.

Kurs kapsamında katılımcılara kırkyama, dikiş ve nakış teknikleri öğretilirken, hazırlanan ürünlerin bir bölümü kursiyerlerin kendi ihtiyaçları için kullanılıyor.

Daha önce örgü, takı tasarımı ve çeşitli el işi çalışmalarının da yapıldığı dernekte, kırkyama kursuyla kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesinin yanı sıra üyelerin birlikte vakit geçirmesi ve üretim sürecine katılması amaçlanıyor.

"Birbirimizle konuşuyor, dertleşiyor, üretiyoruz"

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal, AA muhabirine, kursa katılımın üyelerin ve ailelerin günlük koşullarına göre değiştiğini söyledi.

Kursa ortalama 10 kişinin katıldığını, bazı günlerde bu sayının 15'e çıktığını, bazı günlerde ise 6'ya kadar düştüğünü belirten Topal, engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının katılımı etkilediğini ifade etti.

Topal, derneğe getirilen kullanılmayan kıyafetleri değerlendirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kırkyama kursunu açtıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bize giyilmeyen kotlar ve kıyafetler geliyor. Çoğu zaman yırtık veya giyilemeyecek durumda oluyor. Bunları değerlendirmek istedik. Mutfak önlükleri, halılar, çantalar, aksesuarlar, ceketler ve yelekler yapıyoruz. Daha farklı ürünler de ortaya çıkacak. Kurs bizim için yalnızca bir el sanatları çalışması değil. Birbirimize destek oluyoruz, çocuklarımızla ve ailelerimizle vakit geçiriyoruz. Burada bir çatı altında aile gibi olduk. Birbirimizle konuşuyor, dertleşiyor, üretiyoruz."

Nursel Topal, derneğe mavi kapak toplayarak destek veren öğrenciler için de atık kumaşlardan çanta hazırladıklarını belirtti.

Öğrencilerin daha önce derneğe destek amacıyla mavi kapak topladığını anlatan Topal, "Bize kıyafet getiriyorlar, elimizde kalan malzemelerden de onlara çanta yaparak hediye ediyoruz." dedi.

Topal, engelli bireylerin ailelerine de çocuklarının sosyal yaşama katılımını desteklemeleri çağrısında bulunarak, dernekteki faaliyetlerin bu açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Hem öğreniyorlar hem birlikte vakit geçiriyorlar

Halk Eğitim Merkezi el sanatları usta öğreticisi Seviye Şeker de kursta katılımcılara dikiş ve nakış eğitimi verdiklerini söyledi.

Kursun yalnızca ürün ortaya çıkarmaya yönelik olmadığını belirten Şeker, "Hem burada dikiş nakış öğreniyorlar hem de birlikte vakit geçiriyoruz. Ortaya bir ürün çıktığında hem kendileri hem de biz mutlu oluyoruz." diye konuştu.

"Kendi fikirlerimizi ortaya koyuyoruz"

Kursa katılan bedensel engelli Zemzem Çetin ise hazırladıkları ürünlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kendi fikirlerini ürünlere yansıttıklarını belirten Çetin, "Kendi fikirlerimizi ortaya koyuyoruz, hocamız da sağ olsun her türlü desteği sağlıyor. Yaptığımız ürünleri kendi isteğimize göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetin, engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde yer almasının önemli olduğunun altını çizerek, "Bence eve kapanmasınlar, her zaman sosyalleşsinler. Hayat yaşandıkça güzel. Çevre edindikçe, dertlerinizi paylaştıkça hafifliyor. Herkes sosyalleşsin, dışarı çıksın." dedi.

Kaynak: AA

Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engellilere Kıyafet Dönüşümü Eğitimi - Son Dakika

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