Engellilere Temsili Asker Gecesi Düzenlendi

08.05.2026 19:52
Erzurum'da engelli bireyler için düzenlenen asker gecesi ve uğurlama töreni duygusal anlara sahne oldu.

Erzurum'da engelli bireyler için asker gecesi ve temsili uğurlama töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Olimpiyat Parkı'ndaki Gülümseyen Kafe'de düzenlenen programa, zihinsel ve bedensel engelli 10 birey ve aileleri katıldı.

Engelli bireyler, Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu attı, daha sonra yakılan meşaleler altından geçerek kafeye giriş yaptı.

Burada engelli bireylerin ellerine kına yakıldığı sırada aileler gözyaşlarını tutamadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, gazetecilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her yıl 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda 81 ilde temsili askerlik töreni yaptığını anımsatarak, buna katılacak engelli bireyler için temsili asker gecesi ve uğurlama töreni düzenlediklerini söyledi.

Programa ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu ifade eden Temel, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerimiz resmi olarak askerlik yapamıyorlar, biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatıyla böyle bir organizasyon ayarladık. Bugün hem onları hem de ailelerini mutlu etmek istedik."

Engelli Ahmet Furkan Ertugay da vatan için askerlik yapacağından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Oğlunun parmağına kına yakıldığında çok duygulu anlar yaşadığını anlatan engelli annesi Mine Genç ise "Çok mutlu oldum, oğlumun asker kınasını yaktım, en azından askerlik isteği yerine getirildi. Bu programı düzenleyenlere teşekkür ederiz." dedi.

Program, eğlenceli müzik eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:53:22. #7.13#
