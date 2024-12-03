Engellilik Farkındalığı için İşaret Dili Videosu

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Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle çekilen videoyu paylaştı.

Kızılay gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle, "Ben 'Kalplerimizde engel olmadıkça engel yoktur.' diyorum, siz de engelsiz bir dünya için 'Varım' der misiniz?" ifadesini kullanarak, çekilen videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, AA muhabirine, yönetim kurulu üyeleriyle işaret diliyle Engelliler Günü'nü anmak, küçük de olsa gönüllere dokunmak istediklerini söyledi.

Kızılay gönüllüsü ve işaret dili tercümanı Muazzez Kahyaoğlu da farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayarak, "İşitme engelliler toplumun her alanında var ancak bazen fark edilmiyorlar. Biz de 'Buradayız, sizin farkınızdayız.' demek istedik. Bu nedenle bir video yayımladık." ifadelerini kullandı.