EngelliWeb projesi, X hesabına erişim engeli kararı alındığını duyurdu - Son Dakika
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EngelliWeb projesi, X hesabına erişim engeli kararı alındığını duyurdu

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EngelliWeb projesi, X hesabına erişim engeli kararı alındığını duyurdu
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İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb projesinin X hesabı için erişim engeli kararı alındı; ancak hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. Aynı süreçte T24'ün sitesi ve 1,9 milyon takipçili X hesabı da İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

(ANKARA) - İfade Özgürlüğü Derneği'nin erişim engellemelerini izleyen EngelliWeb projesinin X hesabı için erişim engeli kararı getirildi ancak hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

Türkiye'de X hesaplarına yönelik erişim engelleri eylül ayında art arda alınan kararlarla genişledi. LGBTİ+ örgütleri ve aktivistlerin hesaplarıyla başlayan süreçte gazeteciler, haber kuruluşları, akademisyenler, hukukçular, hak savunucuları ve ekonomi-finans alanında çalışan isimlerin hesapları erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb kayıtlarına göre yalnızca 24 Eylül'de en az 250, 28 Eylül'de en az 150, 30 Eylül'de ise fon krizi hakkında paylaşım yapan en az 147 hesap için erişim engeli kararı alındı.

İnternet haber sitesi T24 de dün erişim engeliyle karşılaştı. EngelliWeb'in kaydına göre T24'ün internet sitesi ile yaklaşık 1,9 milyon takipçili X hesabı, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29 Eylül 2026 tarihli ve 2026/8894 sayılı kararıyla erişime engellendi. Böylece eylül ayının son günlerinde erişim engellerinin kapsamına haber kuruluşlarının internet siteleriyle birlikte bu kuruluşların yüksek takipçili sosyal medya hesapları da girdi.

ERİŞİM ENGELLERİNİ İZLEYEN ENGELLİWEB'İN X HESABI DA ENGELLENDİ

Son olarak, erişim engellemelerini izleyen ve belgeleyen İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb projesinin X hesabı için de erişim engeli kararı alındı. Ancak hesap, henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

Hesaptan yapılan açıklamada, "İfade Özgürlüğü Derneği'nin erişim engellemelerini izleyen ve belgeleyen EngelliWeb projesinin X hesabı erişime engellendi. Hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı" denildi.

Kaynak: ANKA
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